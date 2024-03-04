Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven aniden ters yönde çalıştı: 3 yaralı
İstanbul'da Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven kazası meydana geldi. Olayda yürüyen merdivenlerin durarak ters yönde çalışması sonucu 3 kişi yaralandı
Mecidiyeköy metrobüs durağındaki yürüyen merdivenlerin durarak ters yönde çalışması sonucu 3 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay, saat 17.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'deki metrobüs durağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; metrobüs durağına çıkan yürüyen merdivenler, yoğun kalabalığın olduğu sırada birden durdu. Daha sonra ters yönde çalışmaya başlayan merdiveni kullanan vatandaşlar savruldu. Yaşanan kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralan 3 kişi hastaneye götürülürken, metrobüs durağının yukarıya çıkan merdiveni kullanıma kapatıldı. Durakta yoğunluk oluştu.
Fotoğraflar: İHA