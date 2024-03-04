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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven kazası - Son dakika haberi

        Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven aniden ters yönde çalıştı: 3 yaralı

        İstanbul'da Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven kazası meydana geldi. Olayda yürüyen merdivenlerin durarak ters yönde çalışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 17:39 Güncelleme: 04.03.2024 - 17:41
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        Metrobüs durağında yürüyen merdiven kazası
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        Mecidiyeköy metrobüs durağındaki yürüyen merdivenlerin durarak ters yönde çalışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 17.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'deki metrobüs durağında meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre; metrobüs durağına çıkan yürüyen merdivenler, yoğun kalabalığın olduğu sırada birden durdu. Daha sonra ters yönde çalışmaya başlayan merdiveni kullanan vatandaşlar savruldu. Yaşanan kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralan 3 kişi hastaneye götürülürken, metrobüs durağının yukarıya çıkan merdiveni kullanıma kapatıldı. Durakta yoğunluk oluştu.

        Fotoğraflar: İHA

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