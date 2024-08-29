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        Haberler Bilgi Gündem Metrobüs seferleri yapılıyor mu, Sefaköy durağı açıldı mı? İstanbul'da metrobüs seferleri ne zaman normale dönecek?

        Sefaköy'de metrobüs kazası oldu, seferler durdu! Metrobüs seferleri ne zaman normale dönecek?

        Bugün sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi. İstanbul'da seyir halinde olan bir metrobüs, Sefaköy mevkine geldiğinde başka bir metrobüse çarptı. Olayda 1 kişi öldü ve 35 kişi yaralandı; aksayan seferler nedeniyle uzun trafik kuyrukları oluştu. Bu sırada duran seferler nedeniyle yolcular, yürüyerek diğer duraklara ulaşmaya çalışıyor. Peki, metrobüs seferleri ne zaman normale dönecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 10:23 Güncelleme: 29.08.2024 - 10:51
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        Bugün sabah saatlerinde bir metrobüs kazası meydana geldi. Sefaköy mevkinde kontrolden çıkan metrobüs, karşı yönden gelen diğer metrobüse yandan çarptı. 1 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle, seferler iki yönde de durduruldu ve uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu. Peki, metrobüs seferleri ne zaman normale dönecek? İşte, detaylar...

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        SEFAKÖY METROBÜS KAZASI NASIL OLDU?

        İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü 35 kişi yaralandı.

        Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

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        SON DURUM NEDİR?

        İlk bilgilere göre kazada, 1 yolcu yaşamını yitirdi, 35 yolcu yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldıKazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

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        METROBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

        An itibarıyla kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalışıyor.

        Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu. Ancak seferlerin ne zaman normale döneceği bilinmiyor.

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