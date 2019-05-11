İstanbul Sefaköy mevkiinde metrobüse binen 2 şahsın körük bölümündeki yer nedeniyle tartışması kavgaya dönüştü. Küfürlerin havada uçuştuğu o anlar başka bir yolcu tarafından görüntülendi.

İHA'nın haberine göre olay, geçen cumartesi günü sabah saatlerinde E-5 karayolu Sefaköy mevkiindeki metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre duraktan metrobüse binen 2 kişi, aracın orta yerindeki körüğe geldi. Burada boş koltuğa oturmak isteyen şahıslar tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine küfür etmeye başladı. Tansiyonun bir anda yükseldiği olayda vatandaşlar araya girerek tarafları uzaklaştırdı. Ancak körükte tutulan genç küfür etmeyi sürdürerek çevresindeki demirlere vurmaya başladı. Uzaklaştırılan gencin karşılık vermeye devam etmesi üzerine körükteki genç, "Seni çok kötü yaparım" dedi. Bir süre birbirlerini tehdit ederek küfürleşen gençleri vatandaşlar yine ayırdı. Yaşananlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.