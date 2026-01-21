MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 3,44 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,76'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 23,35'ten yüzde 23,23'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,35'ten yüzde 22,20'ye, 24 ay sonrası için de yüzde 17,45'ten yüzde 16,94'e düştü. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,8879 oldu.

Bir önceki anket döneminde 25,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,6 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi 29,5 milyar dolar oldu.