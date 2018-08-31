Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 1 yıldan uzun vadeli Türk Lirası mevduatlarda vergi oranı sıfırlandı. Vadesiz ve 6 aya kadar vadeli olan hesaplarda vergi oranı yüzde 5'e düşürülürken, 6 ay -1 yıl arası vadeli hesaplarda ise yüzde 3'e indirildi. Karar sonrası yatırımcılar; "Mevduat vergisi nedir? Mevduat vergisi nasıl hesaplanır?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte mevduat vergisi ile ilgili detaylar...

MEVDUAT VERGİSİ NEDİR?

Mevduat vergisi ya da vadeli kazanç mevduat vergisi, bankalardaki mevduatların faiz oranıyla elde ettiği kazançtan, müşterinin hesabına yatmadan alınan vergidir. Yani banka ile anlaşılan faiz üzerinden elde edilen kazanç, vade bitiminde müşteri hesabına yansıtılırken belirlenen stopaj oranı kadar kesinti yapılır. Stopaj kesintisi anaparaya değil sadece vade döneminde kazanılan paraya yapılır. Bu stopaj kesintileri ise daha sonra bankalar tarafından devlete ödenir. Hesap sahibinin vergi ödemek için ayrıca bir işlem yapmasına gerek kalmaz. Peki; mevduat vergisi nasıl hesaplanır? İşte cevabı...

MEVDUAT VERGİSİ HESAPLAMA

Mevduat hesaplarında vergi faiz kazancı üzerinden hesaplanır. Stopaj adı verilen bu vergi türü nihai vergi kapsamındadır ve beyan usulü ödenmez. Dolayısıyla bankalar anapara hariç elde ettiğiniz faiz gelirini hesaplar. Bu kazanç üzerinden belirlenen orandaki vergiyi düşer ve anapara artı net kazancı öder. Bu tutarlar da bankalarca Maliye’ye toplu biçimde aktarılır. Vergi hesaplaması faiz geliri üzerinden yapıldığı için mevduatın faiz gelirinin hesaplanması da kilit öneme sahiptir.

İşte mevduat faizi hesaplama formülü:

Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı

Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 12) X Ay Sayısı

Yıllık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı) X Yıl Sayısı

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