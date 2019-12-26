Mevlana sözleri

Türk İslam Tarihi'nin en büyük mutasavvuflarından biri olan Mevlana ya da tam adıyla Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, sözleri ve düşünce ufkuyla akıllarda yer edindi. İnsanlar tarafından merakla araştırılan Mevlana sözlerini sizler için haberimizde derledik...

Cahil kişi gülün güzelliğini görmez, gider dikenine takılır.

Ben hiç dilek tutmadım, hep dua ettim. Ömrün ömrüme nasip oIsun diye!

Ancak fikirdir varlığın, Gerisi et ve kemiktir bir yığın.

Kanat vardır Doğanı padişaha götürür; Kanat vardır Kuzgunu leşe götürür.

Eden kendisine eder. Yapan, bulur ve çeker. Kazanmak koca bir ömür ister. Kaybetmeye ise anlık gaflet yeter.

Sabır; ağrıları dindiren acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de tedavi eder.

İnsana uzaktan, bu cihan ni'meti hoştur, Her kim ki serab'dan su umar, zahmeti boştur.

Sus gönlüm! Bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus.

Aç gözlülük ve dünya nimetlerini elde etme hırsı, insanı hakkı olmayan şeylere el uzatmaya zorlar.

Bitkinin güzelliği, tohumun iyiliğinden, İnsanın güzelliği ise, kalbinden gelir.

Ey dost! Derdin ne olursa olsun, Umudun her zaman Allah olsun.

Sıkıntı yok efendiler, dert; insana yol gösterir.

Ayın ışığı, her iyiye, her kötüye vurur; ama hiçbir vakit kirlenir mi? O ışık, gene tertemiz halde aya döner, gider

Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders. Nasibinde yoksa bütün cihan önüne serilse sana ters.

Her şeyi, aramadıkça bulamazsın; fakat bu dost başka; bunu bulmadan arayamazsın.

Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır.

Daldıkça denî hırsına, nadim olacaksın, Şöhrette ölüm, zevkte zehirler bulacaksın.

Hak yolunda hakikate varmak sözle olmaz, inandığını yaşamakla olur.