        MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2025 | Mevlid kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor ve kandil bu hafta mı idrak edilecek?

        Mevlid Kandili tarihi 2025: Mevlid Kandili ne zaman, bu hafta mı idrak edilecek?

        Rebiülevvel Ayı'nın 24 Ağustos Pazar günü başlamasının ardından ardından Mevlid Kandili'nin idrak edileceği tarih gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi Mevlid Kandili, Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilmektedir. Mevlid Kandili, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak kabul görmektedir. Kandil gecesi yaklaştıkça, Mevlid Kandili tarihi sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, bu hafta mı? İşte 2025 Mevlid Kandili tarihi...

        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 21:29 Güncelleme: 01.09.2025 - 21:59
        1

        Mevlid Kandili için bekleyiş sürüyor. Mevlid kelime anlamı olarak “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelmektedir. İslâm dünyasında Mevlid Kandili, Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Peki, "Mevlid kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor ve bu hafta mı? İşte Mevlid Kandili anlam ve önemi...

        2

        2025 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

        Mevlid Kandili 3 Eylül 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.

        3

        MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

        Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

        4

        Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

        Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

        5

        O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

        Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.

        6

        MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

        Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.

        Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu gece olarak adlandırılan Mevlid Gecesi, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir ve İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alır.

        Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

