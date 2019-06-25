İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti. Sanatçı, çarşamba günü kılınacak öğle namazına müteakip Niğde Ulukışla Mezarlığı’na defnedilecek.

İHA'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada da, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı değerli tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

MEVLÜT DEMİRYAY KİMDİR?

1 Ocak 1965 Niğde'de doğan Mevlüt Demiryay, Fosforlu Cevriye, Seni Seviyorum Rosa, Dönersen Islık Çal, Şahmaran, Mavi Sürgün,Baba, Çatı, Sinekli Bakkal filmlerinde rol aldı. Olacak O Kadar dizisindeki oyunculuğuyla tüm Türkiye tarafından tanındı.

İBB Şehir Tiyatroları’nda Kral Ölüyor, Çengi, IV. Murat, Yaz Gecesi Rüyası, İlk Göz Ağrısı, Ölü Ordunun Generali, Kösem Sultan, Arka Bahçe, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz oyunlarında rol aldı.