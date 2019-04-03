Mevlüt Uysal kimdir? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Mevlüt Uysal, 29 Mart 2009 tarihinde gerçekleşen seçimlerde Başakşehir Belediyesi kurucu Belediye Başkanı seçilmişti. Peki, Mevlüt Uysal kimdir? Mevlüt Uysal kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

1996 yılında Alanya'da doğdu. Uysal ilk ve orta öğrenimini Alanya'da tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık yaptı. Diğer taraftan siyasetle meşgul oldu.

1997'den itibaren ikamet ettiği Başakşehir'de 1. Etap Site Yönetimi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

29 Mart 2009 tarihinde gerçekleşen seçimlerde Başakşehir Belediyesi kurucu Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 29 Eylül 2017 tarihinde Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etmesinin ardından yapılan Belediye Meclisi seçimleri ile Büyükşehir Belediye başkanlığına getirildi.

Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.