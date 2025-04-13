Bahar yorgunluğu nedir? Bahar yorgunluğunu önlemenin yolları nelerdir?
Bahar aylarının gelişiyle birlikte birçok kişi, depresyon, halsizlik ve uyku problemleri gibi bahar yorgunluğu belirtileriyle karşı karşıya kalıyor. Peki, bahar yorgunluğuna yakalanmamanın teknikleri nelerdir? İşte detaylar...
Mevsim geçişlerinin zorlu etkilerinden biri olan bahar yorgunluğu, hem bedenimizi hem de ruhumuzu etkileyebiliyor. Bu dönemi nasıl daha sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz?
BAHAR YORGUNLUĞU NEDİR?
Kış aylarında güneş ışığından yoksun kalan bedende hormonal değişiklikler yaşanır ve bu değişim süreci mevsim geçişlerinde halsizlik şeklinde belirti verir. Bu öznel duygu durum bozukluğunun belirtileri farklı olabilir ve şiddeti değişebilir. Bahar yorgunluğunun en belirgin belirtisi ise aşırı yorgunluk. Diğerleri ruh hali değişimleri ise baş ağrısı, konsantrasyon eksikliği ve uykusuzluk olarak kendini gösterir.
BAHAR YORGUNLUĞUNA KARŞI UYGULAYABİLECEĞİNİZ YÖNTEMLER
1. MUTLAKA KAHVALTI YAPIN
Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı kesinlikle atlamayın. Beyaz undan yapılmış besinler yerine; kepek, çavdar, tam buğdaydan yapılmış tahıllı besinleri tercih edin. Her gün 1 yumurta tüketmeye özen gösterin. Besin çeşitliliği yaratarak tek tip beslenmekten kaçının. Bir öğünde bütün besin gruplarını içeren bir tabak hazırlayın. Örneğin kıymalı sebze yemeği veya tavuklu salata, 1 su bardağı ayran ve 1 dilim ekmek tüketerek besin çeşitliliğini sağlayabilirsiniz.
2. BOL SU TÜKETİN
Havaların ısınmasıyla oluşabilecek su kayıplarını önlemek ve mevsimsel değişikliğe bağlı dolaşım problemlerinden kurtulmak için bol bol su tüketin. Susamadan su içmeyi alışkanlık haline getirmeye çalışın. Günlük 2-3 lt (10-15 su bardağı) su tüketerek dolaşım sistemini daha düzenli hale getirmiş ve toksinlerden kurtulmayı sağlamış olursunuz.
3. UYKU SAATLERİNİZİ DÜZENLEYİN
Uykusuzluk ve düzensiz uyuma kendinizi daha yorgun hissetmenize neden olur. Düzenli uyku saatleri, gün içerisinde kendinizi daha enerjik hissetmenize yardımcı olacaktır. Günde 6-8 saat uyumaya çalışmalısınız.
4. EGZERSİZ YAPIN
Haftada 3 gün yapılan tempolu yürüyüşler, yüzme, gevşeme egzersizleri yorgunluğa karşı korur. Eğer “vaktim yok” diyorsanız en azından aktif yaşam tarzı için yürüyerek gidebileceğiz yerlere arabasız gitme, asansör yerine merdivenleri tercih etme gibi küçük aktivitelerle de yaşam tarzınızı değiştirebilirisiniz.
5. C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER TÜKETİN
Gün içerisinde özellikle C vitamini içeren sebze ve meyve tüketimini arttırın. Beslenmenize brokoli, ıspanak, yeşil sivri biber, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler ve portakal, kivi, kuşburnu, greyfurt gibi meyveler ekleyin.
6. KAFEİN TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN
Gün içerisinde yorgunluğu atmak, uyanık kalmak için sıkça tükettiğimiz çay, kahve gibi kafeinli içecekleri kontrol altında tutun. Yüksek miktarlarda alınan kafein, kalp çarpıntısına ve vücutta su kaybına neden olabileceği için özellikle mevsim değişikliğindeki sıkıntıları tetiklememek adına kafein alımını minimumda tutmaya özen gösterin. Kahve, çay, asitli içecekler gibi kafeinli içecekler yerine rahatlatıcı özelliğinden dolayı bitki çaylarını tercih edebilirsiniz.
7. GÜNDE EN AZ 3 ÖĞÜN YAPIN YEMEK YİYİN
Düzensiz tüketilen öğünler, uzun süren açlıklar kan şekerinin dengesiz düşmesine ve yükselmesine neden olabileceği için bahar yorgunluğu belirtileri daha kötü hale gelebilir. Dolayısıyla günde 3 ana, ihtiyaca göre 1 veya 3 ara öğün olacak şekilde az az ve sık sık öğün tüketmeye çalışın.
BAHAR YORGUNLUĞUNA KARŞI İYİ GELEN BESİNLER
1. ÇİLEK
Çilek, bahar yorgunluğunun önlenmesinde etkili olan potasyumdan ve vücut direncinin artırılmasını sağlayan antioksidanlar bakımında zengin. Yorgunluğa yol açan ödemin atılmasında da fayda sağlar.
2. BEZELYE
Kalsiyum, demir ve potasyumdan zengin bir besin olan bezelye bu içeriği sayesinde günlük mineral ihtiyacını karşılamada önemli bir besin. Mineral depolarının dolu olması vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. A ve B vitamini içeriğiyle bağışıklığı kuvvetlendirir. Yine yapısında yer alan klorofil ile güçlü bir antioksidan olan bezelye, hastalıklara karşı vücut direncini artırır.
3. SALATALIK
Potasyumdan zengin bir besin olduğundan bu sayede ödemin atılmasını sağlar. Su oranı yüksek olduğu için sıvı dolaşımının ve bağırsak hareketlerinin artmasına yardımcı olur. Bağırsak hareketlerinin artması ise vücuttan toksinlerin uzaklaştırılmasını ve zindeliğin artmasını sağlar. Enerji değeri çok düşük olduğu için diyet yapanlar için iyi bir besindir.
4. ENGİNAR
Enginar; A vitamini, C vitamini, niasin, potasyum ve liften zengin içeriğiyle sindirim sisteminin iyi çalışmasını ve toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasını kolaylaştırır. Bahar yorgunluğuna karşı mücadele ederek, enerjik hissetmenizi sağlar.
5. SEMİZOTU
Semizotunun çoğunluğu sudan oluşur. Ama bağışıklık kuvvetlendirici etkisi büyüktür. Bu özelliğini omega 3 yağ asitlerinden alır. Omega 3’ten en zengin bu sebze olan semizotu, demir ve kalsiyumun vücutta depolanması için de önemli bir rol oynar. Bu sayede bahar yorgunluğunu hissetmez veya çok kısa zamanda atlatabilirsiniz.
6. KABAK
İçeriğindeki A vitamini bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücut direncini artırır. Su oranı yüksek olduğu için kalori değeri de oldukça düşük. İçerdiği lif ve potasyum sayesinde bağırsak çalışma hızını artırdığı için; halsizlik ve yorgunluğun önemli bir nedeni olan ödemin vücuttan atılmasını sağlayarak zindelik verir.
UYARI: Hamileler, kronik hastalığı olanlar ve alerjisi olan kişilerin öncelikle uzman bir hekime danışması tavsiye edilir!
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