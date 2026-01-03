Habertürk
Habertürk
        Meysu Gıda halka arz oluyor! Meysu Gıda kaç lot verecek, ne zaman talep toplayacak, hangi bankalarda var?

        Meysu Gıda halka arz detayları netleşti. Üç gün boyunca talep toplayacak firma 175 milyon lot dağıtımı yapacak. Halka arzdan kazanılan fonun en büyük kısmı ise işletme sermayesi için kullanılacak. İşte Meysu Gıda halka arz detayları

        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 15:05 Güncelleme: 03.01.2026 - 15:05
        1

        Meysu Gıda halka arz oluyor. 175 milyon lot dağıtımı yapacak firma 5-6-7 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplayacak. 'MEYSU' Bist kodu ile işlem görmeye hazırlanan firmanın bir adet hissesi 7,50 TL'den satışa çıkacak. İşte, Meysu Gıda halka arz detayları

        2

        MEYSU GIDA HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 7,50 TL olarak belirlendi.

        MEYSU GIDA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firma 5-6-7 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

        3

        MEYSU GIDA LOT MİKTARI

        Firma toplamda 175 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot miktarı şöyle:

        - 150 Bin katılım ~ 525 Lot (3937 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 315 Lot (2362 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 225 Lot (1687 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 158 Lot (1185 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 112 Lot (840 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 72 Lot (540 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 50 Lot (375 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (270 TL).

        4

        MEYSU GIDA HALKA ARZ FON KULLANIMI

        - Yüzde 40-50 Kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırım.

        - Yüzde 50-60 İşletme sermayesi

        5

        MEYSU GIDA HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        T.O.M Katılım Bankası A.Ş

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Strateji Menkul Değerler A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        Şirket Hakkında

        Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        6

        MEYSU GIDA HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Halka arz büyüklüğü: 1.3 milyar TL

        T1-T2 kullanılamaz

        Katılım endeksine uygun

        Halka açıklık: Yüzde 20,48

        Bist Kodu: MEYSU

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
