Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.890,86 %1,44
        DOLAR 46,1007 %0,10
        EURO 53,2607 %0,32
        GRAM ALTIN 6.431,58 %0,35
        FAİZ 43,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 101,81 %1,43
        BITCOIN 63.701,00 %2,99
        GBP/TRY 61,6067 %0,22
        EUR/USD 1,1546 %0,21
        BRENT 94,08 %1,06
        ÇEYREK ALTIN 10.515,63 %0,35
        Haberler Ekonomi Otomobil MG'den İspanya'ya yatırım kararı

        MG Avrupa'daki ilk fabrikasını İspanya'ya kuruyor

        SAIC Motor bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz otomobil üreticisi MG, Avrupa kıtasındaki ilk üretim tesisini duyurdu. İspanya'nın Galiçya bölgesinde yaklaşık 200 milyon Euro yatırımla kurulacak olan tesis, markanın Avrupa pazarındaki uzun vadeli büyüme hedeflerinin merkezinde yer alacak. 2028 yılında üretime başlaması beklenen tesiste yıllık 120 bin araçlık kapasiteye ulaşılması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 16:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        MG'den İspanya'ya yatırım kararı

        SAIC Motor çatısı altında faaliyet gösteren MG, Avrupa’daki üretim faaliyetlerini İspanya’nın Galiçya bölgesinde kurulacak yeni tesisiyle yeniden başlatacağını duyurdu.

        Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG'nin yaklaşık 200 milyon Euro'luk bu yatırımının '“Avrupa’da, Avrupa İçin' stratejisinin önemli bir göstergesi olduğu belirtiliyor.

        Yeni tesis, Avrupa genelinde 2 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak ve markanın büyüme stratejisinin önemli merkezlerinden biri olacak. Üretimin 2028 yılında başlaması ve yıllık 120 bin araç kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

        MG, yerelleştirilmiş üretim ve Ar-Ge yatırımlarıyla bölgedeki büyümesini hızlandırmayı hedefliyor. Marka, yeni nesil batarya teknolojileri, akıllı mobilite sistemleri ve temiz enerji çözümleri alanlarında Avrupa'daki teknoloji şirketleri, araştırma kuruluşları ve yerel tedarikçilerle iş birliklerini geliştirerek geleceğin mobilite ekosisteminin şekillenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

        2026 yılında Avrupa'daki 1 milyonuncu araç teslimatını gerçekleştirerek önemli bir kilometre taşını geride bırakan MG, Avrupa’nın 34 ülkesinde faaliyet gösteriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İETT otobüsünde düşen 81 yaşındaki kişi hastanede öldü

        İstanbul  Sarıyerde, İETT otobüsünde düşen 81 yaşındaki yolcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları