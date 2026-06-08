MG'den İspanya'ya yatırım kararı

SAIC Motor çatısı altında faaliyet gösteren MG, Avrupa’daki üretim faaliyetlerini İspanya’nın Galiçya bölgesinde kurulacak yeni tesisiyle yeniden başlatacağını duyurdu.

Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG'nin yaklaşık 200 milyon Euro'luk bu yatırımının '“Avrupa’da, Avrupa İçin' stratejisinin önemli bir göstergesi olduğu belirtiliyor.

Yeni tesis, Avrupa genelinde 2 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak ve markanın büyüme stratejisinin önemli merkezlerinden biri olacak. Üretimin 2028 yılında başlaması ve yıllık 120 bin araç kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

MG, yerelleştirilmiş üretim ve Ar-Ge yatırımlarıyla bölgedeki büyümesini hızlandırmayı hedefliyor. Marka, yeni nesil batarya teknolojileri, akıllı mobilite sistemleri ve temiz enerji çözümleri alanlarında Avrupa'daki teknoloji şirketleri, araştırma kuruluşları ve yerel tedarikçilerle iş birliklerini geliştirerek geleceğin mobilite ekosisteminin şekillenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

2026 yılında Avrupa'daki 1 milyonuncu araç teslimatını gerçekleştirerek önemli bir kilometre taşını geride bırakan MG, Avrupa’nın 34 ülkesinde faaliyet gösteriyor.