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MGM hava durumu ile İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Hava durumunda güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya'nın yağmurlu diğer bölgelerin az bulutlu ve açık olması beklenirken Batı Akdeniz, Ege ve Marmara'da lodos Marmara'da ise toz taşınımı bekleniyor. Habertürk'ten Hüseyin Öztel'in hava durumu tahminleri ve MGM açıklamaları ile güncel hava durumuna ilişkin merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporu ile kar yağışı tarihi hakkında güncel açıklamalar...

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  • MGM hava durumu: KAR YAĞACAK MI, ne zaman yağacak? İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM güncel hava raporu

    Uzmanlardan hava durumu ile ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. MGM batı kesimlerde lodos ve toz taşınımı hakkında uyarıda bulunuyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte Türkiye genelinde beklenen hava durumu ile İstanbul'da kar yağışı hakkında güncel bilgiler...
  • MGM hava durumu: KAR YAĞACAK MI, ne zaman yağacak? İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM güncel hava raporu

    METEOROLOJİ HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
  • MGM hava durumu: KAR YAĞACAK MI, ne zaman yağacak? İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM güncel hava raporu

    Hava sıcaklığının artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, güneydoğu kesimler ile öğle saatlerine kadar Akdeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km /saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
  • MGM hava durumu: KAR YAĞACAK MI, ne zaman yağacak? İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM güncel hava raporu

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

    Rüzgârın; Marmara'nın batısı, (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı) Kıyı Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
  • MGM hava durumu: KAR YAĞACAK MI, ne zaman yağacak? İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM güncel hava raporu

    ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

    Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
  • MGM hava durumu: KAR YAĞACAK MI, ne zaman yağacak? İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM güncel hava raporu

    UZMAN İSİMDEN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

    Habertürk Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel hava durumu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

    Kahramanmaraş-Elbistan-Malatya arasında deprem sırasında ve ardından soğuk havaya maruz kaldık, bugünler bir ilkbahar havasına benzer sıcaklıklarda geçecek.
  • MGM hava durumu: KAR YAĞACAK MI, ne zaman yağacak? İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM güncel hava raporu

    İstanbul ve Kocaeli-Sakarya-Bolu çevresinde hafta sonu tıpkı bugün olduğu gibi biraz bulutlu, güneş aralardan görünüyor. Her iki günde de hava Trakya’da rüzgarlı ve lokal yağmurlu olacak, batıdaki lodos fırtınasına özellikle Pazar 12-18 arası dikkat etmekte yarar var. Çanakkale ve çevresi kuvvetli rüzgardan olumsuz etkilenebilir. Pazartesi Trakya’da hava sakinlerken Güney Ege’de kuvvetli rüzgarlı başlayacak görünüyor. Rüzgar diğer bölgelerde sakin-orta kuvvet arasında esecek. Ege denizi üzerinde fırtına 70-100km/saat hıza ulaşabilir.
  • MGM hava durumu: KAR YAĞACAK MI, ne zaman yağacak? İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM güncel hava raporu

    İstanbul’da ve diğer batı kıyılarımızda pazartesi ve salı bir miktar yağmur, lodosun ardından gelen yağış geçişleri görülecek fakat bunlar havzaları iyileştirmekten uzak, zayıf yağmurlar olarak görünüyor. Karadeniz kıyılarında da haftaya yağmurlu geçen saatler olacak fakat bunlar da zayıf yağışlar.
  • MGM hava durumu: KAR YAĞACAK MI, ne zaman yağacak? İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM güncel hava raporu

    MART AYINDA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

    Mart ayının ilk günlerinden sonra ise Marmara dahil Türkiye’nin çoğu bölgesinde yeniden kar yağışı görebiliriz, önce ısınıyoruz ama ardından hava değişecek, kışa geri döneceğiz görüntüsü alıyoruz. Mart’ın bir kısmı kış gibi geçse dahi yağış miktarı tahminleri hala iç açıcı değil. 
  • MGM hava durumu: KAR YAĞACAK MI, ne zaman yağacak? İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM güncel hava raporu

    Birçok şeyle aynı anda uğraşan ülkemizde olağanüstü kuraklık sürecek görünüyor. Gelecek yaz ve sonbahar aylarını düşünerek su tasarrufu konusu gündemde öne alabilmeliyiz. Bursa’da tamamen kuruyan barajlar aslında ülkedeki su durumumuzu temsil ediyor, kırmızı alarm veriyoruz.
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