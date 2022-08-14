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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MGM ve Valilik'ten uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 15 Ağustos 2022 hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 15 Ağustos tarihinden itibaren ülke genelinde yağışlı havanın etkili olacağı ve 35 il için sağanak yağmur beklendiği bildirildi. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinde seyrederken, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı değerlendirildi. İşte 15 Ağustos 2022 hava durumu tahminleri...

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  • MGM ve Valilik'ten uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 15 Ağustos 2022 Pazartesi hava durumu tahminleri

    Meteoroloji'den sağanak yağışı uyarısı gelirken "15 Ağustos Pazartesi hava nasıl olacak?" aramaları hız kazandı. Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklık değerleri sonrasında, bugün itibarıyla İstanbul Valiliği'nden kentte kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?  İşte 15 Ağustos Pazartesi hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...
  • MGM ve Valilik'ten uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 15 Ağustos 2022 Pazartesi hava durumu tahminleri

    METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

    15.08.2022 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu), Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu), Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
  • MGM ve Valilik'ten uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 15 Ağustos 2022 Pazartesi hava durumu tahminleri

    İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YAĞIŞ UYARISI!

    "İl genelinde Pazartesi gece saatlerinde yaşanması ön görülen aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin sabah saatlerinde etkili olması bekleniyor. Gün boyu aralıklarla devam edecek yağmurlu havanın akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanaklara neden olacağı tahmin ediliyor.
  • MGM ve Valilik'ten uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 15 Ağustos 2022 Pazartesi hava durumu tahminleri

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; pazartesinin ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul'a ulaşması bekleniyor. İl genelinde bu gece saatlerinden itibaren (03.00) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması tahmin ediliyor.

    Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren (06.00) etkisini arttırması, akşam saatlerine kadar (18.00) yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor."
  • MGM ve Valilik'ten uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 15 Ağustos 2022 Pazartesi hava durumu tahminleri

    METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

    HAVA SICAKLIĞI

    Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR

    Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
  • MGM ve Valilik'ten uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 15 Ağustos 2022 Pazartesi hava durumu tahminleri

    İSTANBUL 21°C, 27°C

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • MGM ve Valilik'ten uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 15 Ağustos 2022 Pazartesi hava durumu tahminleri

    ANKARA 21°C, 31°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR 24°C, 30°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA 26°C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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