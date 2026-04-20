MHP Bolu İl Teşkilatı feshedildi. Seyit Mehmet Başaran il başkanı olarak atandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bolu İl Teşkilatı'nın parti tüzüğünün 52, 54 ve 34. maddeleri uyarınca feshedildiğini duyurdu.Yalçın, Bolu İl Başkanlığı görevine ise Seyit Mehmet Başaran'un atandığını bildirdi.Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı