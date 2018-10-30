SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
erkan akçay
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

MHP'den CHP'ye: Bizden alacağınız ders çok!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. Akçay, "Koltuk için pazarlık yaptığımızı iddia edenlerin, 32 gün istikşafi görüşme adı altında iktidar pazarlığı yapanların, MHP'den alacağı dersler çoktur" dedi. Akçay, CHP'nin Atatürk'ün partisi olmaktan çıktığını savundu

30.10.2018 - 16:57 | Güncelleme: AA

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Siyaset ülkeye ve topluma hizmet için yapılır ancak CHP, siyaseti hala bir çıkar ilişkisi, bezirgan pazarlığı olarak gördüğünden MHP'nin ilkeli duruşunu bir türlü kafası almıyor." dedi.

Akçay, CHP sözcülerinin, MHP'nin tutum ve politikalarına yönelik eleştirilerine ilişkin yaptığı açıklamada, CHP'nin Atatürk'ün partisi olma özelliğini kaybettiğini öne sürdü.

Atatürk'e göre önceliğin, herkesi bütünüyle kuşatan ve anayasal olarak da herkesin hüviyeti olan Türklük olduğuna dikkati çeken Akçay, cumhuriyetin bu şiar üzerine kurulduğunu belirtti.

CHP'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyen bölücülerle kol kola siyaset yapmakla suçlayan Akçay, "CHP, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkarak iki devlet, iki millet çıkarmak isteyen bölücülerle kol kola Atatürk'ü reddi miras etmekte, onlara partnerlik yapmaktadır ve bu ittifak gerçeği gizlenmeye çalışılmaktadır." ifadesini kullandı.

MHP'nin, Cumhur İttifakı'ndaki varlığının, kamu personeli kadrolarına bağlandığını belirten Akçay, şunları kaydetti:

"Dervişin fikri neyse zikri de odur. CHP zihniyetine göre bir birliktelik varsa orada pazarlık vardır. O halde CHP-HDP ve İP birlikteliği hangi siyasi pazarlık, hangi koltuk dağılımlarıyla yapılmıştır? Biz, milletimizin bize verdiği görev ve yetkinin bilincindeyiz. Devletimizin ve milletimizin önünü açacak, ülkemizi darboğazdan kurtaracak çalışmalarda öncü oluyoruz, sorumluluk alıyoruz. Koltuk için pazarlık yaptığımızı iddia edenlerin, 32 gün istikşafi görüşme adı altında iktidar pazarlığı yapanların, MHP'den alacağı dersler çoktur."

Akçay, CHP sözcülerinin "MHP, Atatürk düşmanlığı söylemleri olan bir partiye can simidi, koltuk değneği oldu." söylemlerinin doğru olmadığını, bu sözleri sarf eden kişinin, "HDP ile gönül ittifakımız var." sözünün sahibi olduğunu vurguladı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "En büyük projem." dediği HDP'nin ise Kandil'in emir ve direktifleriyle hareket ettiğini savunan Akçay, şöyle devam etti:

"Atatürk düşmanlığını, cumhuriyet düşmanlığını şiar edinmiş, politikası haline getirmiş bölücülerle gönül ittifakı yapanların bize Atatürkçülük dersi vermesi ikiyüzlülük ve hadsizliktir. CHP hala blok siyasetin peşinde. Referandum ve 24 Haziran seçimlerindeki başarısızlıklarına rağmen CHP, HDP ve İP birlikteliğini korumak istiyor. Üstelik bu birlikteliğe MHP'yi de ekleme gayretindeler ancak bizi bu karanlık şer ittifakına çekemeyecekler. Milletimizin çıkar ve beklentileri, ülkemizin huzur ve güvenliği, devletimizin bekası dışında bir siyaset referansımız olmadı. Bu nedenle CHP bize istikamet tayin etmeye kalkmasın. Siyaset ülkeye ve topluma hizmet için yapılır ancak CHP, siyaseti hala bir çıkar ilişkisi, bezirgan pazarlığı olarak gördüğünden MHP'nin ilkeli duruşunu bir türlü kafası almıyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X