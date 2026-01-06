Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bugün ikinci kez bir araya geldi.

YILDIZ: KESİNLİKLE UZLAŞIRIZ

Toplantıya girerken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Başlıkları tespit ederiz, mutabık kalırız. Bu ay içinde yazarız. Herkes söyleyeceğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ortak raporu ocak ayı içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Kesinlikle uzlaşırız, standartlar belli.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kodları tartışılacak konu değil. Bunun çerçevesinde konuşur anlaşırız. İnfaz düzenlemesi yaptık. Benim söylediğim infaz kanunu. İnfaz kanunu çıkarırsak, infaz düzenlemesi de içinde olur, yamalı bohça olmaz" açıklamasında bulundu

EMİR: AYRINTILARI KONUŞACAĞIZ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Daha önceden planlanan görüşme. Ortak komisyon raporunun yazımı için ayrıntıları konuşacağız. Zamanlama konusu önemli ama içeride konuşuruz" dedi.