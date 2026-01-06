Habertürk
        MHP'li Feti Yıldız: Raporu ocak ayında yazarı

        MHP'li Yıldız: Raporu ocak ayında yazarız

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporuna ilişkin olarak, "Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ortak raporu ocak ayı içinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 15:20 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:22
        MHP'li Yıldız: Raporu ocak ayında yazarız
        Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bugün ikinci kez bir araya geldi.

        YILDIZ: KESİNLİKLE UZLAŞIRIZ

        Toplantıya girerken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Başlıkları tespit ederiz, mutabık kalırız. Bu ay içinde yazarız. Herkes söyleyeceğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ortak raporu ocak ayı içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Kesinlikle uzlaşırız, standartlar belli.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kodları tartışılacak konu değil. Bunun çerçevesinde konuşur anlaşırız. İnfaz düzenlemesi yaptık. Benim söylediğim infaz kanunu. İnfaz kanunu çıkarırsak, infaz düzenlemesi de içinde olur, yamalı bohça olmaz" açıklamasında bulundu

        EMİR: AYRINTILARI KONUŞACAĞIZ

        CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Daha önceden planlanan görüşme. Ortak komisyon raporunun yazımı için ayrıntıları konuşacağız. Zamanlama konusu önemli ama içeride konuşuruz" dedi.

