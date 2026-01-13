Habertürk
        MHP'li Yıldız: Ahmet Özer ve Ahmet Türk'ün göreve iadesinde bizce sıkıntı yok | Son dakika haberleri

        MHP'li Yıldız: Ahmet Özer ve Ahmet Türk’ün göreve iadesinde bizce sıkıntı yok

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Kayyum uygulaması bir zorunluluk hali değilse yöneticilerin belediye meclisinde seçilmesinin daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Ahmet Özer ve Ahmet Türk'ün göreve iadesi için bizce bir sıkıntı yok" dedi

        Giriş: 13.01.2026 - 16:41 Güncelleme: 13.01.2026 - 16:52
        'Türk ve Özer göreve iade edilebilir'
        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Kayyum uygulaması bir zorunluluk hali değilse yöneticilerin belediye meclisinde seçilmesinin daha uygun olduğunu düşünüyoruz" dedi.

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda temsil edilen grup koordinatörleri ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yapacağı toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Raporun sonuna geldiklerini ifade eden Yıldız, "Bundan sonra bir toplantı daha yaparız. Sonra müşterek rapor çıkar. Başlıklar tespit edildi. Sayısının pek bir önemi yok. Konuşurken azalır çoğalır. Görüşmeler sonrası gelişmelere bağlı olarak başlıklar değişir" ifadelerini kullandı.

        Yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "BAŞLIKLAR TESPİT EDİLDİ"

        Raporun sonuna yaklaştık. Bundan sonra bir toplantı daha yapar, ardından ortak raporu çıkarırız. Muhalefet şerhi koymadan birlikte hazırlayabileceğimiz başlıklar tespit edildi. Bu başlıklar azalabilir ya da çoğalabilir.

        "KAYYUM ATAMALARI TEDBİRDİR"

        Kayyum meselesini bazı partiler ana raporlarında dile getirdi. MHP’nin sunmuş olduğu 118 sayfalık raporda kayyum uygulamasıyla ilgili bir husus yok; ancak bu, MHP’nin kayyum meselesinde bir görüşünün olmadığı anlamına gelmez. Bize göre kayyum uygulaması kimi zaman şart olabilir. Örneğin işlenen suçun niteliğine göre kayyum uygulanması zorunlu hâle geliyorsa, bunun merkez tarafından yapılması yerine yeni yöneticilerin belediye meclisince seçilmesi, halk iradesinin korunması bakımından daha uygundur. Elimizde buna dair örnekler de var. Kayyum atamaları bir tedbirdir; davanın başından sonuna kadar uygulanabilir, ancak şartlar değiştiğinde kaldırılmalıdır.

        AHMET TÜRK VE AHMET ÖZER'İN İADESİ

        Sayın Genel Başkanımızın “İki Ahmet” diye tabir ettiği Ahmet Türk ile Ahmet Özer’in duruşmaları, davaların seyri, içinde bulunduğumuz atmosfer ve komisyonumuzun amacı birlikte değerlendirildiğinde, uygulamanın amacını aştığı görülür. Ahmet Özer ile Ahmet Türk’ün göreve iadesi yönünde bizim açımızdan hiçbir sakınca yoktur.

        "UMUT HAKKI BİZİM RAPORUMUZDA VAR "

        "Umut Hakkı"nın partisinin raporunda var olduğunu dile getiren Yıldız, "Ancak ortak raporda var mı yok mu bilmiyoruz. Konuşma sonrası çıkar" diye konuştu.

        Yıldız açıklamasının sonunda, "Yeniden infaz yasası kanunu çıkarılsın diyorum, sıfırdan diyorum. Anlaşılsın diye sıfırdan diyorum bunu bazı arkadaşlar yanlış anlatıyor. Sanki bunu 12. Yargı Paketi içerisinde infaz maddesi var gibi anlatıyorlar biraz daha dikkatli olsalar sevinirim" ifadelerini kullandı.

