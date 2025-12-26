Habertürk
        Haberler Gündem Politika MHP'li Yıldız'dan 'infaz kanunu' açıklaması | Son dakika haberleri

        MHP'li Yıldız'dan 'infaz kanunu' açıklaması

        Habertürk'e konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sade, anlaşılabilir, infaz eşitliğini ve adaletini sağlayacak ve daha sonra da değiştirmeye ihtiyaç duyulmayacak bir infaz kanununun yapılması gerektiğini söyledi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 26.12.2025 - 13:02 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:20
        "Yeni bir infaz yasasına ihtiyaç var"
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        11. Yargı paketi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeden yaklaşık 50-55 bin kişi faydalanacak. Hazırlıkların önceden yapılması dolayısıyla paketin yayınlanmasıyla birlikte tahliyeler başladı.

        Habertürk'e konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Kasten öldürme suçlarının üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi, deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar istisna tutulmuştur." dedi.

        "İNFAZ EŞİTLİĞİ VE ADALETİNİ SAĞLAYACAK BİR İNFAZ KANUNU"

        Mevcut infaz sistemine dikkat çeken Yıldız, "Mevcut infaz sistemi içerisinde farklı mekanizmaların aynı şahıslar üzerinde uygulanması sistemi karmaşık hale getirmiştir. Yasanın amacı toplumu suçtan korumak ve hükümlü veya tutuklunun tekrar suç işlemesini önlemektir." dedi.

        Yeni bir infaz düzenlemesinin ihtiyaç olduğunu belirten Yıldız, "2026 yılında uygulayıcıların ve hükümlülerin anlayabileceği karmaşık olmayan, oldukça sade, anlaşılabilir cezanın ıslah edici fonksiyonlarını gözeten, infaz eşitliğini ve adaletini sağlayacak ve daha sonra da değiştirmeye ihtiyaç duyulmayacak yeni bir infaz kanunu yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

