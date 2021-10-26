MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar 0:00 / 0:00

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. MHP lideri Bahçeli, "Zamanın çarkı kesintisiz döndükçe ya güvenli sahillere çıkar ya da hamlığın çiğliğinde kaybolur gideriz. Hayatı ileriye bakarak anlatırız, geriye bakarak anlarız. Tercihlerimiz nasıl bir hayat istediğimizin ifadesidir. Türk milleti dayatmayı reddetmiş, esareti reddetmiştir. Cumhuriyet milli bir tercihtir. Değişim rüzgarı esmeye başladığı andan itibaren nice kalıplar yıkılmıştır. Türk milleti tarihin akış istikametini doğru okuyarak geçmişinden kopmadan geleceğin yol haritasını çizmiştir" ifadeleriyle konuşmasına başladı.

Bahçeli, "Yüksek oluş hali geçmişi gelecekte diriltme ülküsünü canlandırmıştır. Cumhuriyeti övmek demek onun öncesini yermek demek değildir. 1913'te fes takıp düşman kovalayan vatan evlatları 1923'te kalpak takarak kuvveden fiile geçmiştir. Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıldönümünü gururla kutlayacağız. Cumhuriyet kutlu bir emanettir. Anadolu topraklarındaki varlığımızın son 98 yılı Cumhuriyet ile geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aziz Atatürk'e göre Cumhuriyet demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Rejim ile hükümet sistemi arasındaki farkı çarpıtmak için kara propaganda yapanlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hedef tahtasına koymuşlardır. Rejim başka, hükümet sistemi başkadır. Rejim Cumhuriyet, hükümet sistemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, parlamenter sistemin duvara tosladığı, 251 millet evladının şehit olduğu bir dönemin sonrasında milli diriliş ruhu olarak ortaya çıkmıştır. Cumhuriyete karşı çıkanlar manda ve himaye sevdalılarıydı. Bugün ise güçlendirilmiş parlamenter sistem peşinde koşanlar FETÖ'nün ve PKK'nın dümen suyuna giren yozlaşmış partilerdir. Dün Damat Ferit vardı bugün zillet var. Türkiye Cumhuriyeti her türlü baskıya direne direne kurulmuştur. 29 Ekim 1923'ün mimarı aracısız büyük Türk milletidir. Aynı şey 16 Nisan 2017'deki oylamayla gerçekleşmiş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tercih etmiştir. Cumhuriyet demokrasiyle çatısını örmüş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle taçlanmıştır."

"KILIÇDAROĞLU'NUN CHP GENEL BAŞKANI OLMASI TALİHSİZLİK"

Devlet Bahçeli, "Sistem anarşisi çıkarmak için güç birliği yapanlar demokrasi muhalifidir. Suyu bulandırarak devleti ve milleti aciz düşürmek için fırsat kollayanlar yabancı muhbirleridir. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de demokrasi olmadığını söylüyor. Cumhuriyet demokrasinin, demokrasi de cumhuriyetin koruyucusudur. Kılıçdaroğlu'na kim ne söylüyorsa yanlışa düşürüyor" dedi.

MHP lideri Bahçeli, "'Türkiye'de demokrasi yok' demek Türk milletine en ağır hakarettir. Kılıçdaroğlu ya bilerek ya da cehaletinin oyununa gelerek hem devlete hem millete kazan kaldırmıştır. Böylesi bir şahsın CHP Genel Başkanı olması inanılamayacak bir talihsizliktir. Kılıçdaroğlu'nun gözüyle bakınca her şey rezalettir. Bu şahıs Aziz Atatürk ile çelişmektedir. 100'üncü yıldönümünde Cumhuriyet'in hakkını ve hukukunu müdafaa edecek millettir. Ne CHP eski CHP'dir, ne Türkiye zillete müsaade edecektir" diye konuştu.

"Cumhuriyet bedava kazanılmamıştır, işbirlikçilere bırakılmayacaktır" diyen Bahçeli, "Hiç kimse kendisine nevzuhur bekçilik görevi vermemelidir. Düşmana hizmet ihanetin daniskasıdır. Demokrasi ittifakından bahsedenler bölünme ve yıkım sevdalılarıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin tercihidir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti yaşayacaktır, devletimiz ve milletimiz baki kalacaktır. MHP'nin tavizsiz düşünceleri bunlardır" dedi.