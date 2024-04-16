MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Siyaset nesillerin hayatını müspet yönde değiştirecek kılavuz olmalıdır. Hiç kuşkusuz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bizim demokrasiye bağlılığımız sözde değil özdedir. Milliyetçi Hareket Partisi siyasetçinin değil seçmenin mutluluğunu gaye edinmiştir.

Biz görevimizin farkındayız. Yapacaklarımızın şuurundayız. Vizyonu yetmeyenlerin umutsuzluk çarkına kapılması bundan sonra da muhtemeldir. Türkiye'mizi hak ettiği gelişmişlik statüsüne mutlaka çıkarmalıyız. Bizim milliyetçiliğimiz çağın birikimi olan gelişmeleri birlikte yaşatmayı, beraberce değerlendirmeyi esas almaktadır. Türk siyaset hayatını yeni bir anayasa ile taçlandırmalıyız.

Türk milleti hükmünü vermiştir. Önümüzdeki 5 yılın yerel yöneticileri seçilmiştir. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra milletimiz bu defa da yerel seçimler için sandık başına gitmiştir. Milletimizin hür iradesiyle verdiği demokratik karara saygılıyız. İlk olarak genel seçimlerin doğasıyla yerel seçimlerin doğası farklıdır. Bu ikisini birbirine karıştırmak fahiş hatadır.

Türk milleti ortak paydasında buluşmalı, hiç kimseyi ötekileştirmemeliyiz. Katılaşmış ön yargıları kısır çekişmeleri bir kenara bırakmalıyız. Türkiye hepimizindir, hepimizin ortak vatanıdır. Tek çare dünyaya Türkiye merkezli bakmakla mümkündür. Gelen Türk asrıdır. Zafer sabredenlerin ve inananlarındır.

"TÜRKİYE'DE İKTİDAR TEKTİR, O DA CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİDİR"

31 Mart yerel seçimlerinden sonra rota değiştiren yerinde sayan bir Türkiye yoktur. Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindedir. Türkiye'de iktidar tektir o da Cumhurbaşkanlığı kabinesidir. Şımarıklığın alemi hiç yoktur. İkinci olarak, 31 Mart seçimlerine katılım oranı çarpıcı şekilde düşüktür. Milli irade tam ve eksiksiz olarak sandığa yansımamıştır.

"MİLLETİMİZİN MESAJINI ALDIK, GEREKLİ ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK"

Üçüncü olarak 31 Mart seçimlerine tesir eden ekonomideki sıkıntılar ve emeklilerimizin yaşadığı sorunlardır. Parti olarak milletimizin mesajını aldık ve gerekli çalışmaları başlattık.