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        Haberler Gündem MHP lideri Devlet Bahçeli: "İstanbul, Türkiye’mizin can damarıdır" - Güncel haberler

        MHP lideri Devlet Bahçeli: Unutulan İstanbul'un yerini güvenliğe kavuşan İstanbul'a bırakması yakın

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Devlet Bahçeli, "Unutulan ve kaderine terk edilen İstanbul'un yerini, gelişen, büyüyen ve güvenliğe kavuşan İstanbul'a bırakması yakındır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.04.2025 - 21:39 Güncelleme: 23.04.2025 - 22:37
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        "Güvenliğe kavuşan İstanbul yakındır"
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Devlet-millet dayanışmasıyla, dahası İstanbul'un ehline ve hak eden ellere emanetiyle olası felaketlerin üstesinden gelmek mümkündür. Artık İstanbul'un bir numaralı gündemi deprem olmalıdır." ifadelerini kullandı.

        Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde Marmara Denizi'nin derinliklerinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin milleti endişelendirdiğini ve korkuya sevk ettiğini aktardı.

        İstanbul Fatih'te yıkılan metruk bir bina dışında can ve mal kaybının yaşanmamasının teselli kaynağı olduğuna işaret eden Bahçeli, açıklamasında, "Depremin meydana gelmesinden kısa bir süre sonra İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'yı aramak suretiyle gelişmeler hakkında doyurucu bilgi alma fırsatımız olmuştur. Devletimiz adeta alarma geçmiş, ilgili bakan ve bürokratlarımız eşgüdüm halinde çalışmalarını İstanbul'da yoğunlaştırmıştır. Hepsine teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

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        Depremin ihmal ve inkar edilemeyecek bir gerçek olduğunu vurgulayan Bahçeli, gelecek planlarının bu gerçeğe muvafık şekilde yapılmasının önemine dikkati çekti.

        Bahçeli, depreme karşı tedbirli, dikkatli, titiz ve uyanık hareket etmek dışında bir seçeneğin bulunmadığına, İstanbul'un bir numaralı gündeminin deprem olması gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

        "İstanbul, Türkiye'mizin can damarıdır, ana davasıdır. Dünyanın bu en büyük Türk kentinin emniyet ve esenliği aynı zamanda ülkemizin beka düzeyindeki güvencesidir. Maalesef İstanbul'un son yılları heba ve israf edilmiştir. Gündelik siyasetin polemikleriyle, ikbal ve rant hedefiyle şehremini vazifesini ihmal edenler, İstanbul'u risk, tehdit ve tehlike girdabına göz göre göre teslim etmişlerdir. Vaktimiz vardır, fakat günbegün azalmaktadır. Kentsel dönüşüm süratle temin edilmelidir. Depremlere hazırlık için toplumsal bilinçlenme tarihi değerdedir. İstanbul'un müdafaası ve muhafazası için seferberlik ruhuyla hareket akut bir ihtiyaçtır. Devlet-millet dayanışmasıyla, dahası İstanbul'un ehline ve hak eden ellere emanetiyle olası felaketlerin üstesinden gelmek mümkündür. Artık İstanbul'un bir numaralı gündemi deprem olmalıdır.

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        Allah esirgesin ama bu gündemin altında kalmak, milli varlığımızı, ekonomik gücümüzü, sosyal barışımızı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü pamuk ipliğine bağlayacak ve kahredici sonuçlara yol açacaktır."

        "İstanbullu kardeşlerimiz müsterih olmalı, telaşa kapılmamalıdır"

        MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, İstanbul'un doğal felaketlerin feci akıbetlerinden korunması ve proaktif önlemlerin alınması hususunda tüm gücüyle çalışacak, inşallah başarılı olacaktır." açıklamasında bulundu.

        "İstanbullu kardeşlerimiz müsterih olmalı, telaşa kapılmamalıdır." ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

        "Allah'tan niyazım, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail etmesidir. Aziz İstanbul'umuza ve İstanbullu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem esnasında yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Unutulan ve kaderine terk edilen İstanbul'un yerini, gelişen, büyüyen ve güvenliğe kavuşan İstanbul'a bırakması yakındır."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #istanbul
        #Deprem
        #devlet bahçeli
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