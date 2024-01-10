MHP'nin Beşiktaş adayı Avukat Serkan Toper oldu MHP'nin İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin başkan adayı olarak Serkan Toper'in adı açıklandı. Toper aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayı oldu

MHP'nin İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin başkan adayı olarak Serkan Toper'in adı açıklandı. Toper aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde Beşiktaş Belediye Başkan Adaylığı için şahsıma güveni ve görevlendirmesi için liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Bey’e şükranlarımı sunuyorum.



Cumhur ittifakının başarısı için mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı gezerek Beşiktaş'ta… — SERKAN TOPER (@avserkantoper) January 10, 2024

TOPER'DEN PAYLAŞIM: BEŞİKTAŞ'TA DEĞİŞİM VE YENİDEN İSTANBUL

Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Avukat Serkan Toper, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde Beşiktaş Belediye Başkan Adaylığı için şahsıma güveni ve görevlendirmesi için liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Bey’e şükranlarımı sunuyorum. Cumhur ittifakının başarısı için mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı gezerek Beşiktaş'ta “değişim” ve İstanbul Büyükşehir’de “Yeniden İstanbul” demek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

SERKAN TOPER KİMDİR?

2002 yılından bu yana İstanbul'da serbest avukatlık yapmaktadır. Müvekkil ağırlığını şirketler, haberciler, sanatçılar ve müzik adamları oluşturmaktadır. Ceza Hukuku, Şirket Danışmanlığı, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri ve Medya Hukuku ağırlıklı çalışmalar yürütmektedir. 2015 - 2019 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Spor ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Türkiye Tenis Federasyonu Hukuk Kurulu Başkanvekili görevini ve Türk Hukuk Enstitüsü Genel Sekreterliği görevini hali hazırda yürütmektedir.

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2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuştur.

13.03.1979 yılında Denizli’nin Sarayköy İlçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen Kars-Kağızmanlıdır. Türkbey Efe isminde bir erkek evlat babası.