MHP’li Yıldız’dan Kurtulmuş’a “Koordinatörler Buluşsun” çağrısı: Hızlı yasal adımlar

Ramazan Bayramı’ndan sonra koordinatör isimlerin mutlaka bir araya gelmesi ve önümüzdeki günlerin iyi değerlendirilmesinin gerektiğini vurgulayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bu önerisini bayramlaşma esnasında bir kez daha Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a iletecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Habertürk'ten Mahir Kılıç'a açıklamalarda bulundu

KURTULMUŞ'A ÖNERİSİNİ YİNELEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Terörsüz Türkiye süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ortak rapor 18 Şubat’ta 50 üyeden 47’sinin oyu ile kabul edildi. Gözler atılacak yasal ve hukuki adımlarda. Ramazan Bayramından sonra süreç daha hızlanacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri ile yaptığı iftarda söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bayramdan sonra Kurtulmuş’un koordinatör isimleri bir araya getirmesi gerektiğini ifade etmişti.

Habertürk’e konuşan Yıldız, Kurtulmuş’un da bu öneriye sıcak baktığın ifade etti.

Yıldız, TBMM Başkanı ile bayramlaşırken bu önerisini yineleyeceğini söyledi.

MHP’li Yıldız, “Silah bırakma teyit ve tespiti gerektirmeyen konularda öncelik sıralaması yapıp kanun teklifi hazırlayabiliriz” dedi.

“YÜZDE 100’E MUTABAKAT İLE KANUN TEKLİFİ SUNULSUN İSTİYORUZ”

Kanun tekliflerini Meclis’ten geçirmek için Cumhur İttifakı’nın sayısal çoğunluğunun yeterli olduğunu vurgulayan Yıldız, “Biz istiyoruz ki tıpkı komisyonunun isminde oluğu gibi Milli bir dayanışma ile grubu bulunan tüm partilerin imzasıyla yüzde 95-100’e varan bir mutabakat ile kanun teklifi sunulsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İNFAZ MÜSTAKİL VE EŞİT BİR DÜZENLEME OLARAK KAMUOYUYLA PAYLAŞILMALI”

Olası infaz düzenlemesi ile ilgili de konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı, “Herhangi bir paketin içine konulacak infaz düzenlemesi durumu karmaşık hale getirir. İnfaz, müstakil olarak ele alınıp, eşit adil bir düzenleme olarak kamuoyu ile paylaşılmalıdır.” dedi.