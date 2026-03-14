        Haberler Gündem Politika MHP'li Yıldız'dan Kurtulmuş'a "Koordinatörler Buluşsun" çağrısı: Hızlı yasal adımlar

        MHP’li Yıldız’dan Kurtulmuş’a “Koordinatörler Buluşsun” çağrısı: Hızlı yasal adımlar

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Ramazan Bayramı'nın ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un sürecin koordinatörlerini bir araya getirmesi gerektiğini, Kurtulmuş'un da öneriye sıcak baktığını açıkladı. Yıldız, "silah bırakma teyidine ihtiyaç duymayan" başlıklarda önceliklendirme yapılarak kanun tekliflerinin tüm partilerin imzasıyla, mümkünse yüzde 95–100 mutabakatla sunulmasını isterken; olası infaz düzenlemesinin de pakete ek değil, müstakil ve eşit bir düzenleme olarak ele alınmasını ifade etti. Mahir Kılıç'ın haberi...

        Giriş: 14.03.2026 - 19:48 Güncelleme:
        MHP'li Yıldız'dan Kurtulmuş'a teklif
        Ramazan Bayramı’ndan sonra koordinatör isimlerin mutlaka bir araya gelmesi ve önümüzdeki günlerin iyi değerlendirilmesinin gerektiğini vurgulayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bu önerisini bayramlaşma esnasında bir kez daha Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a iletecek.

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Habertürk'ten Mahir Kılıç'a açıklamalarda bulundu

        KURTULMUŞ'A ÖNERİSİNİ YİNELEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

        Terörsüz Türkiye süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ortak rapor 18 Şubat’ta 50 üyeden 47’sinin oyu ile kabul edildi. Gözler atılacak yasal ve hukuki adımlarda. Ramazan Bayramından sonra süreç daha hızlanacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri ile yaptığı iftarda söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bayramdan sonra Kurtulmuş’un koordinatör isimleri bir araya getirmesi gerektiğini ifade etmişti.

        Habertürk’e konuşan Yıldız, Kurtulmuş’un da bu öneriye sıcak baktığın ifade etti.

        Yıldız, TBMM Başkanı ile bayramlaşırken bu önerisini yineleyeceğini söyledi.

        MHP’li Yıldız, “Silah bırakma teyit ve tespiti gerektirmeyen konularda öncelik sıralaması yapıp kanun teklifi hazırlayabiliriz” dedi.

        “YÜZDE 100’E MUTABAKAT İLE KANUN TEKLİFİ SUNULSUN İSTİYORUZ”

        Kanun tekliflerini Meclis’ten geçirmek için Cumhur İttifakı’nın sayısal çoğunluğunun yeterli olduğunu vurgulayan Yıldız, “Biz istiyoruz ki tıpkı komisyonunun isminde oluğu gibi Milli bir dayanışma ile grubu bulunan tüm partilerin imzasıyla yüzde 95-100’e varan bir mutabakat ile kanun teklifi sunulsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

        “İNFAZ MÜSTAKİL VE EŞİT BİR DÜZENLEME OLARAK KAMUOYUYLA PAYLAŞILMALI”

        Olası infaz düzenlemesi ile ilgili de konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı, “Herhangi bir paketin içine konulacak infaz düzenlemesi durumu karmaşık hale getirir. İnfaz, müstakil olarak ele alınıp, eşit adil bir düzenleme olarak kamuoyu ile paylaşılmalıdır.” dedi.

        "Ormanın Hayaleti" vaşak güvenlik kamerasına yansıdı

        (İHA) - Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan Avrasya vaşağı, Erzincan'da foto kapan ve güvenlik kamerasına yansıdı."Ormanın hayaleti" olarak anılan nadir yaban kedisinin görüntülenmesi doğa koruma çevrelerinde heyecanla karşılandı. Kedigiller familyasına ait olan ve old...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İlber
        İlber
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tedesco için kritik gün
        Tedesco için kritik gün
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler