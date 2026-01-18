Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Basketbol NBA Miami Heat, Oklahoma City Thunder'ın serisine son verdi! - Basketbol Haberleri

        Miami Heat, Oklahoma City Thunder'ın serisine son verdi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Oklahoma City Thunder'ı 122-120 yenerek rakibinin 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 11:13 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:13
        Miami Heat, Thunder'ın serisine son verdi!
        Kaseya Center'da Batı Konferansı lideri Thunder'ı ağırlayan Heat, Bam Adebayo'nun 30 sayı, 12 ribaunt, Norman Powell'ın 19 ve Pelle Larsson'un 16 sayıyla oynadığı maçta sezonun 22. galibiyetini aldı.

        Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 39 ve Aaron Wiggins'in 18 sayısı, sezonun 8. mağlubiyetini engelleyemedi.

        SPURS, TIMBERWOLVES'U MAĞLUP ETTİ

        San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 126-123 yendi.

        Bu sezon 29 galibiyete ulaşan Batı Konferansı ikincisi Spurs'te Victor Wembanyama 39 sayı, 9 ribaunt ve De'Aaron Fox 25 sayı, 12 asistle oynadı.

        Timberwolves'ta ise kariyer rekoru kıran Anthony Edwards'ın 55 ve Jaden McDaniels'ın 23 sayısı, sezonun 16. yenilgisini önleyemedi.

