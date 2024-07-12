Michael Douglas, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık yarışına yeniden katılmasıyla ilgili endişeli kişiler arasına katıldı.

Ünlü oyuncu, çocukları Carys ve Dylan ile birlikte New York'ta düzenlenen 'America's Burning' belgeselinin gösteriminde yaptığı açıklamada, "Bu adam hakkında kötü konuşmak çok zor. Ona gerçekten hayran olan ve başkan olarak ne kadar inanılmaz bir 3,5 yıl geçirdiğini gören pek çok insan için bu çok acı verici. Ancak gidişatın tersine döndüğünü düşünüyorum" dedi.