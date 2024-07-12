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        Haberler Dünyadan Michael Douglas da Joe Biden'dan endişe edenler arasına katıldı

        Michael Douglas da Joe Biden'dan emin değil

        Joe Biden'a ABD başkanlık yarışından çekilme çağrısı yapan George Clooney'den sonra Oscar'lı oyuncu Michael Douglas da endişelerini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 12:42 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:45
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        Michael Douglas, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık yarışına yeniden katılmasıyla ilgili endişeli kişiler arasına katıldı.

        Ünlü oyuncu, çocukları Carys ve Dylan ile birlikte New York'ta düzenlenen 'America's Burning' belgeselinin gösteriminde yaptığı açıklamada, "Bu adam hakkında kötü konuşmak çok zor. Ona gerçekten hayran olan ve başkan olarak ne kadar inanılmaz bir 3,5 yıl geçirdiğini gören pek çok insan için bu çok acı verici. Ancak gidişatın tersine döndüğünü düşünüyorum" dedi.

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        81 yaşındaki Joe Biden'ın bu ayın başında rakibi Donald Trump ile başkanlık tartışmasındaki performansı seçmenler arasında endişeye yol açmıştı. Birçok kişi onun yeniden seçilmeye uygun olup olmadığını sorgulamıştı.

        O günden bu yana giderek artan sayıda Demokrat Partili, Biden'a başkanlık yarışından çekilme çağrısında bulunuyor.

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        En son, oyuncu George Clooney New York Times'taki köşe yazısında Joe Biden'ın seçimi kazanamayacağını savunmuştu. 63 yaşındaki Clooney, "Biden'ı seviyorum ama yeni bir adaya ihtiyacımız var" başlıklı yorum yazısında, Biden'a adaylıktan çekilmesi çağrısı yapmıştı.

        Biden'ı bir başkan olarak, bir arkadaş olarak sevdiğini ve karakterine güvendiğini söyleyen Clooney, Biden'ın son dört yılda birçok "savaşı" kazandığını, ancak "kazanamayacağı tek savaşın zamana karşı savaş olduğunu" ifade etmişti.

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        79 yaşındaki Michael Douglas da Page Six'e yaptığı açıklamada, Joe Biden ile ilgili ikili durumu, "içler acısı" olarak nitelendirdi ve Demokrat Parti'nin tek ses çıkarması gerektiğini savundu.

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        "Ya onu destekleyip devam etmeliyiz ya da etmemeliyiz" diyen Michael Douglas, Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump'ın, "seçim yaklaştıkça sessiz kalıp Biden'ın kendi kendini yok etmesini, bu yamyamlığı izleme konusunda çok akıllı olduğunu" söyledi.

        Douglas, "Bu yüzden Demokratların birlikte hareket etmeleri gerekiyor" diye ekledi.

        #Michael Douglas
        #joe biden
        #Donald Trump
        #ABD seçimi
        #Başkanlık Seçimi
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