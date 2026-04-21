        Haberler Dünyadan 'Michael' filmi galasında Michael Jackson'ın ailesinden tam destek

        'Michael' filmi galasında Michael Jackson'ın ailesinden tam destek

        Michael Jackson'ı, yeğeni Jafaar Jackson'ın canlandırdığı biyografik film 'Michael'ın galasına, Jackson'lardan aile boyu destek geldi

        Jackson ailesinden tam destek

        Jaafar Jackson, başrolde yer aldığı biyografik film 'Michael'ın galasında ailesinin desteğini aldı.

        2009'da hayatını kaybeden Michael Jackson'ın gerçek hayattaki yeğeni olan 29 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 'Michael' filminin galasında kırmızı halıda yürüdü.

        Jaafar Jackson, 'Pop Kralı'nın oğlu olan kuzeni Prince Jackson ile kırmızı halıda yan yana geldi. Michael Jackson'ın, filmi eleştiren kızı Paris Jackson ile daha önceki bir kırmızı halı etkinliğinde Jaafar'a destek veren oğlu Bigi'nin (Prince II) galada olmaması dikkat çekiciydi.

        Galaya katılan diğer aile üyeleri arasında Michael Jackson'ın kardeşleri La Toya Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson ve Jackie Jackson da vardı.

        Film, Michael Jackson'ın mirasçıları tarafından desteklendi. ABD basınına göre, Jackson'ın mirasçıları, filmin gerekli gördükleri yeniden çekimlerini tamamlamak için 10 ila 15 milyon dolar arasında bir meblağ ödedi.

        Biyografik filmin başlangıçta çocuk istismarı suçlamalarının Jackson'ın hayatı üzerindeki etkisini ele alması planlanmıştı. Ancak şimdi, Jackson'ı suçlayanlardan biriyle yapılan anlaşmadaki bir madde nedeniyle suçlamalardan hiç bahsedilmedi. Jordan Chandler'ın, filmde kendisinden bahsedilmesini yasakladığı bildirildi. Chandler, Michael Jackson'ı cinsel istismarla suçlayan ilk çocuk olduktan sonra 15 milyon dolar tazminat almıştı.

        Filmin 'Pop Kralı'nın en büyük sınav ve sıkıntılarından bahsederek sona ermek yerine, Jackson'ın kariyerinin zirvesindeyken, en iyi döneminde sona erdiği öğrenildi.

        Jafaar Jackson, filmde amcası Michael Jackson'ı canlandırıyor

        Film 24 Nisan'da sinemalarda gösterime girecek ve film müziği albümünde 'Michael'ın çocukluğundan 1987'de çıkan 'Bad' albümüne kadar uzanan kariyerinden 13 şarkı yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sokakta tartıştığı kadını, canlı yayında bıçakla kulağından yaraladı

        BURSA'da, 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni M.C., sokakta karşılaşıp, tartıştığı kadını bıçakla kulağından yaraladı. M.C., o anları da açtığı canlı yayında yayınladı. (DHA)

        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Işın'dan İrem'e destek
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
