'Michael' filmi galasında Michael Jackson'ın ailesinden tam destek

Jaafar Jackson, başrolde yer aldığı biyografik film 'Michael'ın galasında ailesinin desteğini aldı.

2009'da hayatını kaybeden Michael Jackson'ın gerçek hayattaki yeğeni olan 29 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 'Michael' filminin galasında kırmızı halıda yürüdü.

Jaafar Jackson, 'Pop Kralı'nın oğlu olan kuzeni Prince Jackson ile kırmızı halıda yan yana geldi. Michael Jackson'ın, filmi eleştiren kızı Paris Jackson ile daha önceki bir kırmızı halı etkinliğinde Jaafar'a destek veren oğlu Bigi'nin (Prince II) galada olmaması dikkat çekiciydi.

Galaya katılan diğer aile üyeleri arasında Michael Jackson'ın kardeşleri La Toya Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson ve Jackie Jackson da vardı.

Film, Michael Jackson'ın mirasçıları tarafından desteklendi. ABD basınına göre, Jackson'ın mirasçıları, filmin gerekli gördükleri yeniden çekimlerini tamamlamak için 10 ila 15 milyon dolar arasında bir meblağ ödedi.

Biyografik filmin başlangıçta çocuk istismarı suçlamalarının Jackson'ın hayatı üzerindeki etkisini ele alması planlanmıştı. Ancak şimdi, Jackson'ı suçlayanlardan biriyle yapılan anlaşmadaki bir madde nedeniyle suçlamalardan hiç bahsedilmedi. Jordan Chandler'ın, filmde kendisinden bahsedilmesini yasakladığı bildirildi. Chandler, Michael Jackson'ı cinsel istismarla suçlayan ilk çocuk olduktan sonra 15 milyon dolar tazminat almıştı.

Filmin 'Pop Kralı'nın en büyük sınav ve sıkıntılarından bahsederek sona ermek yerine, Jackson'ın kariyerinin zirvesindeyken, en iyi döneminde sona erdiği öğrenildi.

Jafaar Jackson, filmde amcası Michael Jackson'ı canlandırıyor

Film 24 Nisan'da sinemalarda gösterime girecek ve film müziği albümünde 'Michael'ın çocukluğundan 1987'de çıkan 'Bad' albümüne kadar uzanan kariyerinden 13 şarkı yer alıyor.

