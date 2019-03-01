Michael Jackson'ın en karanlık dönemine değinen ve Neverland Çiftliği'nde Jackson'ın davet ettiği çocuklara cinsel istismarını konu edinen Leaving Neverland belgeselinin tartışmaları sürerken bir gelişme yaşandı.

36 yaşındaki dans koreografı Wade Robson, BBC'de yaptığı açıklamada, yedi yaşından itibaren Jackson'ın cinsel istismarına uğradığını ve 14 yaşındayken ünlü şarkıcının ona tecavüz etmeye çalıştığını, 40 yaşındaki James Safechuck ise, Jackson'ın ona "10 yaşından 14 yaşına kadar" cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Cinsel istismarın ne kadar sürdüğü sorulduğunda, Robson ile Safechuck, Leaving Neverland adlı belgeselde de konuştu ve tacizlerin yüzlerce kez gerçekleştiğini dile getirdiler.

"ÇİFTLİK BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜLÜ ŞEYDİ"

Bu iddialara göre Jackson, Avustralya turnesindeyken, 5 yaşındaki dans dehası Robson ile tanıştı ve aralarında bir arkadaşlık başladı. Bunun üzerine Robson ile ailesi ilk kez Kaliforniya'daki 'Neverland'e davet edildi. Robson, çiftliğe ilk gidişini, "Bu benim gördüğüm en sihirli şeydi" diyerek anlatıyor.

Robson, Jackson'un kendisi ve kız kardeşine, onunla misafir odasında kalabileceklerini teklif ettiğini, kendisinin de "Tabii ki seninle kalmak isterim" dediğini anlatıyor. Robson'un ailesi Büyük Kanyon'u görmek için çiftlikten ayrıldığında bir ya da iki gün sonra ünlü müzisyenin bacaklarına ve bacak arasına dokunmaya başladığını, sonraki günlerde ise bu durumu daha ileriye götürdüğünü, Jakson'un kendisine "Tanrı bizi bir araya getirdi, birbirimizi seviyoruz ve bu birbirimize sevgimizi gösteriş biçimimiz. Sen benim en iyi arkadaşımsın ve bu cinselliği ilk defa seninle yaşıyorum. Ama başkaları ne yaptığımızı öğrenirse, sen ve ben hayatımızın geri kalanı için parmaklıklar ardında geçiririz ve hayatlarımız darmaduman olur" dediğini anlatırken, "Dünyada bir figür haline gelen Michael Jackson benim en iyi arkadaşım olmuştu ve bu yüzden ondan uzaklaşma fikrini gerçekleştiremedim." şeklinde itirafta bulundu.

Yaklaşık dört sene sonra, yani Robson 14 yaşındayken, Jackson'un ona tecavüz etmeye çalıştığını söyledi.

"PARA İÇİN YAPIYORLAR"

James Safechuck ise, Jackson ile ilk kez 9 yaşındayken Pepsi reklamında tanıştığını ve ona da benzer yollarla yaklaştığını söyledi.

Jackson'ın ailesi cinsel istismar iddialarını kanıtlamak için "tek bir kanıt bulunmadığını", iki ismin de bunu para için yaptığını söylüyor.