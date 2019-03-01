- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Michael Jackson'ın en karanlık dönemine değinen ve Neverland Çiftliği'nde Jackson'ın davet ettiği çocuklara cinsel istismarını konu edinen Leaving Neverland belgeselinin tartışmaları sürerken bir gelişme yaşandı.
36 yaşındaki dans koreografı Wade Robson, BBC'de yaptığı açıklamada, yedi yaşından itibaren Jackson'ın cinsel istismarına uğradığını ve 14 yaşındayken ünlü şarkıcının ona tecavüz etmeye çalıştığını, 40 yaşındaki James Safechuck ise, Jackson'ın ona "10 yaşından 14 yaşına kadar" cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.
Cinsel istismarın ne kadar sürdüğü sorulduğunda, Robson ile Safechuck, Leaving Neverland adlı belgeselde de konuştu ve tacizlerin yüzlerce kez gerçekleştiğini dile getirdiler.
"ÇİFTLİK BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜLÜ ŞEYDİ"
Bu iddialara göre Jackson, Avustralya turnesindeyken, 5 yaşındaki dans dehası Robson ile tanıştı ve aralarında bir arkadaşlık başladı. Bunun üzerine Robson ile ailesi ilk kez Kaliforniya'daki 'Neverland'e davet edildi. Robson, çiftliğe ilk gidişini, "Bu benim gördüğüm en sihirli şeydi" diyerek anlatıyor.
Robson, Jackson'un kendisi ve kız kardeşine, onunla misafir odasında kalabileceklerini teklif ettiğini, kendisinin de "Tabii ki seninle kalmak isterim" dediğini anlatıyor. Robson'un ailesi Büyük Kanyon'u görmek için çiftlikten ayrıldığında bir ya da iki gün sonra ünlü müzisyenin bacaklarına ve bacak arasına dokunmaya başladığını, sonraki günlerde ise bu durumu daha ileriye götürdüğünü, Jakson'un kendisine "Tanrı bizi bir araya getirdi, birbirimizi seviyoruz ve bu birbirimize sevgimizi gösteriş biçimimiz. Sen benim en iyi arkadaşımsın ve bu cinselliği ilk defa seninle yaşıyorum. Ama başkaları ne yaptığımızı öğrenirse, sen ve ben hayatımızın geri kalanı için parmaklıklar ardında geçiririz ve hayatlarımız darmaduman olur" dediğini anlatırken, "Dünyada bir figür haline gelen Michael Jackson benim en iyi arkadaşım olmuştu ve bu yüzden ondan uzaklaşma fikrini gerçekleştiremedim." şeklinde itirafta bulundu.
Yaklaşık dört sene sonra, yani Robson 14 yaşındayken, Jackson'un ona tecavüz etmeye çalıştığını söyledi.
"PARA İÇİN YAPIYORLAR"
James Safechuck ise, Jackson ile ilk kez 9 yaşındayken Pepsi reklamında tanıştığını ve ona da benzer yollarla yaklaştığını söyledi.
Jackson'ın ailesi cinsel istismar iddialarını kanıtlamak için "tek bir kanıt bulunmadığını", iki ismin de bunu para için yaptığını söylüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.