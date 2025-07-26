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        Haberler Dünyadan Michael Ward'a tecavüz suçlaması - magazin haberleri

        Michael Ward'a tecavüz suçlaması

        Oyuncu Michael Ward'a iki tecavüz ve üç cinsel saldırı suçlaması yöneltildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 12:27 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:27
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        Tecavüzle suçlandı
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        Jamaika asıllı İngiliz oyuncu Michael Ward'a tecavüz ve cinsel saldırı suçlaması yöneltildi. İngiliz polisi, savcılığın, 27 yaşındaki Ward'a iki tecavüz ve üç cinsel saldırıyı içeren suçlamaları yönelttiğini duyurdu.

        'Top Boy' ve 'Eddington' dizilerinde rol alan oyuncuya yapılan suçlamaların, Ocak 2023'te meydana gelen olaylara dayandığı vurgulandı. Suçlamaları yönelten kadının kimliği açıklanmadı.

        Michael Ward'ın 28 Ağustos'ta Thames Sulh Ceza Mahkemesi'nde ifade vermesi bekleniyor.

        Michael Ward, başrolünü ünlü İngiliz oyuncu Olivia Colman ile paylaştığı 2022 yapımı 'Empire of Light' adlı filmle tanındı. Oyuncu, 'Blue Story', 'The Book of Clarence' ve 'The Beautiful Game' adlı filmlerde de rol aldı.

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        #Michael Ward
        #tecavüz
        #cinsel saldırı
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