Michel Qissi, bu kez Bayraktar ile karşı karşıya

1980'li yıllarda dövüş sporları üzerine çekilen filmler bir hayli revaçtaydı.

O dönemin filmleri arasında; 'Kan Sporu', 'Kana Kan', 'Aslan Yürek' ve 'Kickboxer'da dövüş sahneleriyle hafızalara kazınan Fas asıllı Belçikalı oyuncu Michel Qissi, 'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi'nde Ufuk Bayraktar ile karşı karşıya geliyor.

Diopter Film, Ubay Film Yapım ve Net Sanat ortak yapımı olan 'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi'nin senaryosunu Uğur Bayraktar ile Ece Bayraktar kaleme aldı. Filmin yönetmen koltuğunda ise yine Uğur Bayraktar oturuyor. Yoğun bir hazırlık süreci sonrası çekimleri 6 hafta süren ve ekim ayında tamamlanan film, gösterime 6 Şubat'ta girecek.