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        Haberler Magazin Michel Qissi, bu kez Bayraktar ile karşı karşıya - Magazin haberleri

        Michel Qissi, bu kez Bayraktar ile karşı karşıya

        'Kan Sporu', 'Kana Kan', 'Aslan Yürek' ve 'Kickboxer'daki dövüş sahneleriyle hafızalara kazınan Fas asıllı Belçikalı oyuncu Michel Qissi, 'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi'nde Ufuk Bayraktar ile karşı karşıya geldi  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 09:03 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:09
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        Bu kez Bayraktar ile karşı karşıya
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        1980'li yıllarda dövüş sporları üzerine çekilen filmler bir hayli revaçtaydı.

        O dönemin filmleri arasında; 'Kan Sporu', 'Kana Kan', 'Aslan Yürek' ve 'Kickboxer'da dövüş sahneleriyle hafızalara kazınan Fas asıllı Belçikalı oyuncu Michel Qissi, 'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi'nde Ufuk Bayraktar ile karşı karşıya geliyor.

        Diopter Film, Ubay Film Yapım ve Net Sanat ortak yapımı olan 'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi'nin senaryosunu Uğur Bayraktar ile Ece Bayraktar kaleme aldı. Filmin yönetmen koltuğunda ise yine Uğur Bayraktar oturuyor. Yoğun bir hazırlık süreci sonrası çekimleri 6 hafta süren ve ekim ayında tamamlanan film, gösterime 6 Şubat'ta girecek.

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        #Michel Qissi
        #Ufuk Bayraktar
        #Dayı: Bir Adamın Hikâyesi
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