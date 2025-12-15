Michelle Obama'nın akşam yemeği saatinde kuş uçurtulmadı

ABD'de iki dönem başkanlık yapan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, Los Angeles'ın Beverly Hills semtinde şık bir restorana girerken görüldü.

Bir arkadaşıyla akşam yemeğine çıkan eski First Lady için güvenlik önlemleri had safhadaydı.

Michelle Obama için hem polis hem de Gizli Servis çalışanları güvenlik çemberi oluşturdu.

Hatta yetkililer, Obama'nın gelişi sırasında sokağı bir süreliğine trafiğe kapattı. Obama, restorandan içeri girdikten sonra sokak kullanıma tekrar açıldı.

Barack Obama, ilk olarak 2008'de ABD başkanlık seçimini kazanarak 2009'da göreve başladı. Ardından 2012 seçimlerini tekrar kazanan Barack Obama, 2013’te başladığı ikinci görev dönemini 2017’de bitirdi.

Michelle Obama, First Lady olarak Beyaz Saray'da kaldığı yıllarda, çocuk obezitesi, kızların eğitimi, sağlıklı yaşam ve gıda farkındalığı gibi alanlarda çalışmalar yaptı.

Barack Obama, Beyaz Saray görevini tamamladıktan eşi ile Michelle Obama ile yapımcılığa soyundu. Kendi yapım şirketini kuran çift, dijital kanallar için belgeseller çekiyor, podcast yayınları yapıyor.