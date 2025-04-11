Mick Jagger ve Melanie Hamrick nişanlandı: Evlilik kesin değil

Efsanevi rock grubu Rolling Stones'un ünlü solisti Mick Jagger ve sevgilisi Melanie Hamrick nişanlandı. Eski bir balerin olan 37 yaşındaki Hamrick, Fransa'da yayınlanan Paris Match adlı dergiye, 81 yaşındaki İngiliz müzisyenle "iki, üç yıl önce nişanlandıklarını" açıkladı. 2023'te Hamrick'in devasa pırlanta taşlı yüzüğü nedeniyle nişan söylentileri çıkmış, ancak iddialar birinci ağızdan doğrulanmamıştı. Şimdi Hamrick, nişan haberini kendi vermiş oldu.

Melanie Hamrick, nişanlanmalarına rağmen nikâh planlarının olmadığını söyledi. "Evlilik belki bir gün olabilir ya da belki olmayabilir. Şu anki hayatımızdan çok memnunuz, değişmesinden korkuyorum" ifadesini kullandı.

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İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı seçtiklerini söyleyen Melanie Hamrick, "Birbirimizi desteklemeye, birbirimizin yanında olmaya, ikimizin de mutlu olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Benim bütün derdim ve çabam bu" dedi.

Melanie Hamrick ve Jagger, Şubat 2014'te Japonya turnesi esnasında tanıştı. Mick Jagger, grubu Rolling Stones'la, Melanie Hamrick ise Amerikan Bale Tiyatrosu'yla turnedeydi. Hamrick ve arkadaşları, Rolling Stones konserinin sahne arkasında Jagger ile iletişim kurdu. İlişkileri, tanışmalarından dört ay sonra aşka dönüştü. Çiftin 2016'da Deveraux Octavian Basil adını verdiği bir oğlu oldu. Bu, Hamrick'in ilk, Jagger'ın ise sekizinci çocuğu.