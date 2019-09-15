Micro Focus Türkiye Zirvesi başlıyor

Geniş bir coğrafyadaki 50 ülkede, 40 binin üzerinde kurumsal müşteri ve 18 bini aşkın çalışana sahip Micro Focus, 2017 yılında Hewlett Packard Enterprise (HPE) yazılım iş birimiyle gerçekleştirdiği birleşmenin ardından Türkiye’deki ilk büyük etkinliğini ekim ayında gerçekleştirecek. Kurumlar için, Uygulama Teslimi, Bilgi Yönetimi, BT Operasyon Yönetimi, Güvenlik, Büyük Veri ve Uygulama Modernizasyonu gibi dijital dönüşüm yarışında öne çıkmalarını sağlayacak çözümler sunan Micro Focus, güvenilir ve esnek çözümlerden oluşan vizyonunu, 8 Ekim Salı günü The Bosphorus Istanbul Swissôtel’de gerçekleştireceği Micro Focus Türkiye Zirvesi’nde tanıtacak.

Üretimden Perakendeye, Finanstan Telekom’a kadar farklı sektörlerden temsilciler ve şirketinportföy oluşturan iş ortaklarının buluşacağı zirveye, şirketin EMEA Başkanı Jorge Dinares de katılacak.

Şirketin genel vizyon içerisindeki yeri ve hedeflerinin anlatılacağı, sunulan çözümlerin entegrasyonu ile ortadan kaldırılabilecek kayıplar, problemler ve kazanılabilecek faydalar hakkında bilgiler verilecek etkinlikte, şirketin ürünlerinin, BT dünyasında ne tür kolaylıklar sağladığını gösteren başarı hikayeleri uzmanlar tarafından demo gösterimleri eşliğinde aktarılacak.

Türkiye’ye büyük önem veriyor

İş dünyasının dijital dönüşümünü daha geniş ve derinlemesine bir portföyle desteklemek amacıyla 2017 yılında Hewlett Packard Enterprise (HPE) yazılım iş birimiyle birleşerek konumunu güçlendiren şirket, bugün yıllık cirosu 4 milyar dolara ulaşan küresel bir yazılım şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, hibrit bulut altyapılara yönelik teknoloji yatırımlarıyla Türkiye’den de global başarı hikayeleri çıkarmak hedefiyle kararlılıkla çalışıyor.