Pandemi döneminde ‘metaverse’ dünya ve sana gerçeklik ortamları her zamankinden çok daha fazla gündeme gelmişti. Bu popülarite artmadan çok öncelerinde sanal ortamlar inşa eden ve insanların 3D avatarlarla iş arkadaşlarıyla görüşmesini sağlayan AltspaceVR, 10 Mart'tan itibaren hizmetlerini durduracak.

"Metaverse" gündelik bir kelime olmadan çok önce sanal alanlar inşa eden AltspaceVR, daha önce birçok kez kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Ancak bu kez resmen sonunun geldiği açıklandı.

“MICROSOFT MESH’I GELİŞTİRECEĞİZ”

Bu kararın açıklamasını yapan Microsoft, karma gerçeklik platformu Microsoft Mesh'e daha fazla kaynak yönlendireceğini açıkladı. Duyuruda, "Dünyanın dört bir yanındaki işyerlerini etkinleştirmeye başlıyoruz. Bağlantı ve işbirliği için yeni bir platform olan Microsoft Mesh'i piyasaya sürmeyi heyecanla ve dört gözle bekliyoruz. Yakın vadede, VR çabalarımızı işyeri deneyimlerine odaklıyoruz, ilk müşterilerimizden ve ortaklarımızdan ve onlarla birlikte öğreniyoruz ve güvenlik, güven ve uyumluluk sağlayan bir temel sunmamızı sağlıyoruz” denildi.

Microsoft’u piyasaya sürdüğü oyunlar dışındaki hemen her ürünü, kurumsal öncelikli bir zihniyetle inşa edilmiş durumda. VR ve karma gerçeklik ürünlerini de öncelikli olarak kurumsal hayat ve iş sektörü odaklı olarak geliştirdiği vurgulanıyor. İlk etapta bu şekilde ilerleyecek olan firmanın tüketicilere tüm kurumsal altyapıyı kurduktan sonra ‘genişleyeceği’ vurgulanıyor.

BU AŞAMAYA NASIL GELİNDİ?

2015 yılında, AltspaceVR, kullanıcıların sakin manzaralara sahip ahşap panelli odaların etrafında dolaşabilecekleri, Taylor Swift müzik videolarını birlikte izleyebilecekleri veya sanal bir tarayıcı aracılığıyla web'de gezinebilecekleri sağlam bir sosyal VR platformu oluşturmuştu. Uzamsal ses, deneyimi daha sürükleyici hale getirdi, insanların gerçek yaşam ortamlarında sesi algılama şeklini çoğalttı ve sanal etkinlikler için zemin hazırladı.

O zamanlar, VR'deki çoğu kaynak ve dikkat, sanal sosyalleşme alanlarına değil, en yeni oyun uygulamalarına yönlendiriliyordu. Meta, tam altı yıl sonra kendi saldırgan olmayan nötr iç mekanları ve çok gerçekçi olmayan avatarları ile AltspaceVR benzeri bir deneyim olan Horizon Worlds'ü başlattı.

İŞGÜCÜNÜN %5’İNİN AZALTILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Microsoft'un ürünü diğer VR çabalarına dahil etmeyi mi yoksa projeyi tamamen terk etmeyi mi planladığı henüz belli değil ancak zamanlama göz önüne alındığında, AltspaceVR çalışanlarının kaderi muhtemelen Microsoft'un geçtiğimiz hafta ayrıntılı olarak açıkladığı şirket çapındaki dramatik konsolidasyonuyla bağlantılı.

Derin teknoloji endüstrisi işten çıkarmalarının ortasında olan Microsoft, işgücünün yüzde 5'ini azaltacağını ve 10.000 çalışanı etkileyeceğini açıklamıştı. Microsoft CEO'su Satya Nadella, önemli kesintilerin arkasındaki gerekçe olarak ekonomik belirsizliğe ve erken pandeminin teknoloji patlamasından kaynaklanan düşüşe işaret etti.

Nadella, "Geleceğimiz için stratejik alanlara yatırım yapmaya devam edeceğiz, yani hem sermayemizi hem de yeteneğimizi şirket için laik büyüme ve uzun vadeli rekabet gücü alanlarına tahsis ederken, diğer alanlarda elden çıkarıyoruz" demişti.