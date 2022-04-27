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Haberler Girişimcilik Microsoft'tan girişimcilere yönelik destek programı
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Girişimlere hem maddi hem de teknik destek verecek

Microsoft’un girişim inisiyatifi Microsoft for Startups’ın yeni destek programı Founders Hub’ın lansmanını gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, Founders Hub, girişimlere hem sermayeye erişim imkanı hem de mentorluğu bir arada sunmayı hedeflerken, şirketlere özel yol haritaları geliştirerek uçtan uca destek sağlayacak. Founders Hub’a dahil olan start-up’ların, GitHub ve Teams gibi iş geliştirme ve iş birliği araçlarına ücretsiz erişebilecekleri, 150 bin dolarlık Azure kredisi de alabilecekleri kaydedildi. Türkiye’nin inovatif yapısıyla örnek teşkil ettiğini belirten Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (MEA) Başkanı Samer Abu Ltaif, "Start-up’ları Türkiye’deki tüm sektörler için gelişimi teşvik eden, inovasyon ekosisteminin can damarları olarak görüyoruz" dedi

Microsoft'tan girişimcilere yönelik destek programı
HABERTURK.COM

Microsoft'tan girişimcilere yönelik destek programı Founders Hub tanıttı.

Yapılan açıklamaya göre, Founders Hub programı hem sermayeye ulaşma imkanı hem de mentorluğu bir arada sunacak. Start-up’lara özel bir yol haritası geliştirilecek programda, girişimlerin Microsoft teknolojilerine ve teknik desteğine ücretsiz şekilde erişebilecekleri de edinilen bilgiler arasında.

Founders Hub'ın, GitHub ve Teams gibi iş geliştirme ve iş birliği araçlarına ek olarak 150 bin dolara kadar Azure kredisi de sunacağı öğrenildi.

'GİRİŞİMLERİ EKOSİSTEMİN CAN DAMARI OLARAK GÖRÜYORUZ'

Türkiye’nin inovatif ve dinamik yapısıyla örnek teşkil ettiğini belirten Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (MEA) Başkanı Samer Abu Ltaif, "Start-up’ları, yaratıcılıkları ve taze fikirleriyle Türkiye’deki tüm sektörler için gelişimi teşvik eden, inovasyon ekosisteminin can damarları olarak görüyoruz. İnovatörlerin Türkiye’de etki yaratabilmek adına ihtiyaç duydukları tüm araç ve kaynaklara erişebilmeleri için onlara destek sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

'ÇÖZÜMLERİNİ SATMA POTANSİYELLERİ ARTACAK'

Kendilerine özel tasarlanmış öğrenme araçlarına ihtiyaç duydukları her an erişebilmenin, uzmanlardan teknik destek ve mentorluk alabilmenin start-up’lar için büyük önem taşıdığını dile getiren Microsoft Genel Müdürü Özbilgin, "Founders Hub’ın start-up’lara sağladığı en büyük faydanın onları Microsoft’un kanalları ve pazarlarıyla buluşturarak çözümlerini satma potansiyellerini artırmak olduğunu düşünüyorum. Ekibimle birlikte teknolojiyi Türkiye’deki girişimlere fayda sağlayacak şekilde nasıl kullanabiliriz sorusuna cevap bulmaya odaklandık. Founders Hub’ın bu doğrultuda attığımız en büyük ve en etkili adım olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Microsoft Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı ise, program ile ilgili olarak, "Ana hedefimiz bir fikrin ürüne dönüşmesinden o ürünün pazarda yer bulmasına ve yaygınlaşmasına kadar start-up’ların içinden geçtiği sürecin tamamında onlara destek olmak. Azure kredilerini, Microsoft’un lisanslı iş uygulamalarını, iş geliştirme araçlarını ve her biri alanında uzman isimler tarafından verilen mentorluk desteğini sunduğumuz kapsamlı pakete dahil ederek start-up’ların nitelikli büyümelerine katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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