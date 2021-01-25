İnsanı hiç beklemediği bir anda adeta esiri altına alan ve belki de saatlerce sürecek bir sıkıntı seansına sebebiyet veren mide bulantısı, birkaç küçük önlem ve sağlıklı beslenme sonucunda tamamen kurtulabilecek bir sıkıntı olabilir. Öncelikle mide bulantısına sebebiyet veren etkenlerden bahsedecek olursak, karşımıza birbirinden farklı kategorilerin çıktığını söyleyebiliriz. Bu etkenler;

Gıda zehirlenmesi

Gebelik

Migren

Stres, heyecan, korku

Depresyon

Alınan ilaçların yan etkisi

Ateşli hastalıklar

Tüm bunların dışında, mide bulantısına sebebiyet veren farklı etkilerde bulunmaktadır. Özellikle de aşırı alkol ve sigara kullanımı, araç tutması, vertigo ve benzeri türden hastalık ve eylemlerin de mide bulantısını teşvik ettiğini söyleyebiliriz.

Bulantıya İyi Gelecek Yiyecekler

Mide Bulantısına Ne İyi Gelir sorusunun cevabı birden fazla cümleyle açıklanabilir. Öyle ki, kimileri için büyük bir eziyet olan bu durum, düzenli bir beslenme alışkanlığıyla ortadan kalkabilir. Mide bulantısına iyi gelecek olan yiyecekler ise;

Zencefil

Sindirimi kolay gıdalar ( tuzlu kraker, bisküvi vb )

Limon

Su

Nane

Tavuk suyu

Kuru yemişler

Kimileri için kahve

Tüm bunlarla birlikte mide bulantısı seansları esnasında, midenizi asla boş bırakmamaya özen göstermeniz gereklidir. Özellikle de, küçük tuzlu atıştırmalıklarla midenize ufak bir terapi uygulamanızda fayda görülmektedir. Öte yandan mide bulantısına iyi gelecek en önemli şey bolca dinlenmek olacaktır. Oda sıcaklığının dengeli olduğu bir ortamda kendinizi iyi hissedene kadar dinlenmeniz, var olan bulantının da ortadan kalkmasına vesile olacaktır.

Öte yandan mide bulantısının sürekli bir şekilde yaşanması akabinde bazı ciddi sağlık durumlarıyla da karşılaşmanıza sebebiyet verebilir. Bunun için bir an önce iyi bir sağlık kontrolünden geçmeniz gerebilir.

Mide bulantısına ne iyi gelir yöntemlerinden sonra, mide bulantısıyla birlikte görülen durumları da incelemekte fayda var. Bu durumlar;

Göğüs ağrısı

Bayılma

Zihin karışıklığı – depresyon

Kas ağrıları

Baş ağrısı

Aşırı ateşlenme

Hızlı nefes alma ve çarpıntı

Sürekli istifra halinde olmak

Soğuk, nemli ve kuru cilt

Yukarı da belirtilen durumlarla birlikte mide bulantısı sıkıntısı çekiyorsanız eğer, bir an önce uzman bir doktora başvurmanız gerekmektedir.