Mide sorunlarınızı bu şekilde tetikliyor olabilirsiniz! Aç karnına asla tüketilmemesi gereken bu besinlere dikkat!

ŞEKER

Aç karnına şeker tüketmek kan şekerini aniden yükseltir ve pankreası zorlar. Bu durum uzun vadede insülin dengesizliklerine yol açabilir. Ayrıca ani enerji artışı sonrası hızlı bir düşüşe sebep olur, bu da halsizlik hissi yaratabilir.