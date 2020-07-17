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Mide yanması nasıl geçer? Mide yanmasına ne iyi gelir?

Mide asidinin aşırı salgılanması sonucu oluşan mide yanmaları oldukça rahatsız edici bir sorundur. Mide yanmaları farklı sebeplerle ortaya çıksa da hissettirdikleri belirtiler aynıdır. Peki mide yanması neden olur? Mide yanması nasıl geçer? Mide yanmasına ne iyi gelir?

Mide yanması nasıl geçer?

Mide yanması; mide asidinin aşırı salgılanması sonucu oluşan yanmalardır. Mide yanmasına neden olan başlıca sebepler; yemeklerin hızlı yenmesi sonucu hazmının zorlaşması, aşırı yağlı ve baharatlı tüketilen yiyecekler büyük etkendir.

Mide yanmaları doktor kontrolünde verilen ilaçlar ile dindirilebilmektedir. Genç yaşta sürekli mide yanması yaşayan kişilerde doktorun tavsiyene göre; cerrahi müdahale yapılabilmektedir.

Mide yanması; yenilen yiyeceklerin mide asidini yükseltmesiyle, yemek borusuna sızmasıyla tekrar edebilmektedir.

Mide yanmalarının hafifletmek için kendinizde evde iyi gelen uygulamalar yapabilirsiniz.

Mide Yanmasına Ne İyi Gelir?

  • Gaz yapıcı içecekler yerine bitki çayları tüketin. Yeşil çay, adaçayı, ıhlamur yararlı olmaktadır.
  • Yatmadan önce bir dilim ekmek üzerine yağsız peynir koyarak yiyebilirsiniz. Mide asidinizi azaltarak, rahatlamanızı sağlayacaktır.
  • Dar şekilde midenize baskı uygulayacak kıyafetler yerine, rahat şeyler giymeniz yararlı olacaktır.

Mide yanmanız dikkatli olup, önlemler almanıza rağmen devam etmekteyse mutlaka doktora görünmenizde fayda olacaktır. Mide yanmalarının sebebi farklı mide rahatsızlıkları olabilmektedir. Doktorunuzun teşhisine göre hareket etmeniz, sağlığınız açısından önemli bir durumdur. Kesinlikle çevrenizden duyduğunuz ilaçları kullanmayınız.

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