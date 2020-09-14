Yanmanın oluşması kişinin mide hassasiyetine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı kişiler yağda kızartılmış yiyecekler yediğinde hiçbir yanma yaşamazken, bazıları ise bu durumda sonucu gün içerisinde çok fazla yanma ve ekşime oluşumlarıyla karşı karşıya kalabilmektedir.

Mide yanmaları bazen yenilen yiyeceklerden bazen de oluşan farklı mide sorunlarından dolayı baş göstermektedir. Uzun süredir devam eden mide yanmaları mevcutsa kişinin bir uzmana görünmesi gerekmektedir. Fakat genel olarak mide yanması oluşmasında bilinen en önemli sebepler;

Aşırı baharatlı ve yağlı gıdaların tüketilmesi,

Gazlı içeceklerin çok fazla içilmesi,

Midenin üşütülmesi,

Aç karnına sigara içme,

Yemek yedikten sonra eğilmeyi gerektiren işler yapma,

Fazla kilolu olma,

Yemek yedikten hemen sonra yatmak gibi durumlardan dolayı ortaya çıkabilmektedir.

Bu yüzden yanmayı tetikleyen yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmak, yanma oluştuğu takdirde bol su ve ılık süt içmek, açken sigara kullanımını bırakmak, yemek yedikten sonra sindirilme süresince eğilip kalkmadan dik bir şekilde oturmak etkili olacaktır.