Hindistan’ın Himachal Pradesh eyaletinin Mandi bölgesinde yaşayan 35 yaşındaki Karan Sen, karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye gitti.

İHA'nın haberine göre; Karan Sen, bir doktor tarafından yapılan muayene sonrası karnında ‘kist’ olduğu düşünülerek ameliyata alındı.

KARNINDAN TORNAVİDA, KAPI KİLİDİ, MUTFAK BIÇAĞI, DİŞ FIRÇASI VE KAŞIK ÇIKTI

Doktorun ameliyat sırasında adamın karnında bir tornavida bulmasından sonra, 35 yaşındaki adam New Chowk kentindeki Shri Lal Bahadur Shastri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan muayenede X-Ray ve röntgen sonuçları adamın karnında birkaç yabancı maddenin bulunduğunu göstardi. Bunun üzerine burada tekrar ameliyata alından adamın karnından 8 kaşık, 2 tornavida, 2 diş fırçası, bir mutfak bıçağı ve bir kapı kilidi çıkarıldı.

AMELİYATI DÖRT SAAT SÜRDÜ

Ameliyat sonrası açıklamada bulunan hastane cerrahları ise operasyonun yaklaşık dört saat sürdüğünü ve adamın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Ayrıca, yerel medyada 35 yaşındaki adamın son 20 yıldır şizofreni hastası olduğu bilgisine yer verildi.