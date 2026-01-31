Midibüs TIR'a çarptı: 13 yaralı

Kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "31 Ocak 2026 günü 16:30 sıralarından Pendik ilçesi Kurtköy bağlantı yolu E5 istikametinde bir tur şirketinde ait midibüsün yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpması sonucunda kaza meydana gelmiştir. Kazada 13 kişi yaralanmıştır. Yaralılar olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.