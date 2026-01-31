Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Midibüs TIR'a çarptı: 13 yaralı

        Pendik Kurtköy bağlantı yolu D-100 Karayolu'nda bir tur şirketine ait midibüs yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 20:08 Güncelleme: 31.01.2026 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midibüs TIR'a çarptı: 13 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "31 Ocak 2026 günü 16:30 sıralarından Pendik ilçesi Kurtköy bağlantı yolu E5 istikametinde bir tur şirketinde ait midibüsün yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpması sonucunda kaza meydana gelmiştir. Kazada 13 kişi yaralanmıştır. Yaralılar olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?