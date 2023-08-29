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        Haberler Televizyon Midway filmi konusu nedir? Midway filmi oyuncuları kimlerdir, ne zaman viyona girdi?

        Midway filmi konusu nedir? Midway filmi oyuncuları kimlerdir?

        II. Dünya Savaşı'nı konu alan Midway filmi sinema perdesinin ardından, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Midway filminin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Midway filminin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich otururken, senaryosu Wes Tooke tarafından kaleme alınmıştır. İşte Midway filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 18:42 Güncelleme: 29.08.2023 - 18:42
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        2019 yılında vizyona giren Midway filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İlgi çekici konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile izleyenlere heyecanlı anlar yaşatacak olan film Midway Muharebesi'ni ele almaktadır. Peki, "Midway filmi konusu nedir? Midway filmi oyuncuları kimlerdir, ne zaman viyona girdi?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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        MİDWAY KONUSU

        Midway, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya İmparatorluğu arasında yapılan Midway Muharebesi'ni konu ediniyor. Filmde, savaşın seyrini değiştiren askerlerin kahramanlık hikayesine odaklanılıyor. Midway Muharebesi, 2. Dünya Savaşı için bir dönüm noktası kabul ediliyor. Liderlerin ve askerlerin, içgüdüleri ve cesaretleriyle verdikleri mücadele, Pasifik Cephesi'ndeki savaşın seyrinin değişmesine neden olur.

        3

        MİDWAY OYUNCULARI

        Ed Skrein

        Patrick Wilson

        Woody Harrelson

        Luke Evans

        Aaron Eckhart

        Mandy Moore

        Dennis Quaid

        Nick Jonas

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        MIDWAY FİLMİ IMDB PUANI

        Midway filminin IMDB puanı 10 üzerinden 6.7 olarak kayıtlara geçiyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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