Midyat'ta oyların eşit çıktığı sandıkta muhtar kurayla belirlendi

Midyat'ın Yemişli Mahallesi'nde muhtarlık için mevcut muhtar Lokman Acar ile Resul Küçükaslan, Simal Akdil ve Selahattin Akan yarıştı.

İki sandığın kurulduğu, 362 seçmenin oy kullandığı mahallede Lokman Acar ve Resul Küçükaslan 74'er oy aldı.

AA'nın haberine göre; seçim görevlileri her iki adaya da bilgilendirme yaparak, muhtarın kura ile belirleneceğini ifade etti.

İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ceyda Bozdağ başkanlığında çekilen kurada muhtarlığı Resul Küçükaslan kazandı.

Her iki adayı tebrik eden Bozdağ, "Midyat'a yakışır bir davranış sergilediler. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.