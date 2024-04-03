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        Haberler Gündem Politika Midyat'ta oyların eşit çıktığı sandıkta muhtar kurayla belirlendi

        Midyat'ta oyların eşit çıktığı sandıkta muhtar kurayla belirlendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde, muhtarlık yarışında adaylar eşit oy alınca muhtar kura ile belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 04:23 Güncelleme: 03.04.2024 - 06:37
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        Midyat'ta oylar eşit çıktı, muhtar kurayla belirlendi
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        Midyat'ın Yemişli Mahallesi'nde muhtarlık için mevcut muhtar Lokman Acar ile Resul Küçükaslan, Simal Akdil ve Selahattin Akan yarıştı.

        İki sandığın kurulduğu, 362 seçmenin oy kullandığı mahallede Lokman Acar ve Resul Küçükaslan 74'er oy aldı.

        AA'nın haberine göre; seçim görevlileri her iki adaya da bilgilendirme yaparak, muhtarın kura ile belirleneceğini ifade etti.

        İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ceyda Bozdağ başkanlığında çekilen kurada muhtarlığı Resul Küçükaslan kazandı.

        Her iki adayı tebrik eden Bozdağ, "Midyat'a yakışır bir davranış sergilediler. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        Lokman Acar da azası olan Resul Küçükaslan'ın bu seçimde muhtar adayı olduğunu belirterek, kura sonucu muhtar seçilen Küçükaslan'ı tebrik ettiğini söyledi.

        Resul Küçükaslan ise muhtar seçilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, mahalleye güzel hizmetler sunmak için gayret göstereceğini ifade etti.

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