Miğfer takan yaşlı adam görenleri şaşırttı!

Denizli'de kask yerine miğfer takan Hasan Dede görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Seyir halindeyken bir motosikletçinin kask kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletçi, "Polisler bir şey demiyor mu?" diye sorduğunda, Hasan Dede olarak bilinen Hasan Keskin, kendinden emin bir şekilde, "Benim miğfer sizin kasklardan daha sağlam. Bu miğfer parçalanmaz" diyerek cevap verdi.

Renkli simasıyla tanınan Hasan Dede ile aralarında geçen diyaloğu sosyal medyadan paylaşan motosikletçi, binlerce kullanıcıdan ilgi gördü.