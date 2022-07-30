Migren Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Migren Belirtileri ve Tedavisi

Migren belirtileri ve tedavisi 0:00 / 0:00

Migrenin çok fazla nedeni olduğu düşünülmekle beraber yine de nedenler kesin olarak tespit edilebilmiş değildir. Bu içeriğimizde sizlere migren nedir, neden olur ve nasıl geçer? Migren belirtileri ve tedavisi ile ilgili önemli bilgileri bir araya getirdik. İşte migren ile ilgili merak edilenler…

Migren Nedir?

Migren nedir sorusu bu sorunu yaşayan kişiler tarafından da hala merak edilmektedir. Migren şiddetli bir baş ağrısı olmakla beraber beyinde bulunan sinirlerde ve kan damarlarında ortaya çıkan değişimlerin sonucunda hissedilmektedir. Migreni dışarıdan tetikleyen bazı unsurlar vardır. Dönemsel olarak atak şeklinde gelen migren ağrıları herkeste aynı sürede geçmemektedir.

Migren Neden Olur?

Migren neden olur sorusunun kesin bir yanıtı olmamakla beraber bu hastalığın kronik yani tekrar eden bir rahatsızlık olduğunu söylemek mümkündür. Hatta bazı kişilerde migren atakları günlerce devam edip son bulmamaktadır. Migrenin bazı çeşidinde kişi normal ağrı kesicilerle ağrıyı durdurabilirken bazı çeşidinde de hastaneye gitmeden ağrı kesilmemektedir. Dolayısıyla migren teşhisi konulan kişilerin genellikle atakları geldiğinde kullandığı özel migren ağrısı kesici ilaçları olmaktadır. Çünkü bazı ataklarda sıradan ağrı kesiciler migren ağrısını kesmemektedir.

Migren ağrısına neden olan bazı şeyler olmakla beraber bu yine kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Alkollü ve kafeinli içkiler, aşırı stres, bazı rahatsız edici keskinlikteki sesler ve kokular, yüksek volümlü ışıklar, yeteri kadar uyumama, fazla yorulma, düzenli beslenmeme, fazla tuz tüketimi, uzun süre aç kalma, havanın hızlı ısınması ve soğuması gibi faktörler migren ataklarını tetikleyebilmektedir.

Migren Tedavisi

Migren tedavisi için öncelikle kişiye uzman bir doktor tarafından migren teşhisinin konmuş olması gerekmektedir. Migrenin tedavisi kişiye özeldir. Bazı kişilerin öncelikle yaşam koşullarını iyileştirmesi beklenmektedir. Bunun yanı sıra migren ataklarının gelmesini engelleyen bazı ilaçlar da doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. Fakat eğer hiçbir tedavi ile çözüme ulaşılmazsa en azından ataklar geldiğinde hızlı bir şekilde kontrol altına alıcı ilaçlar verilmektedir.

Migren Belirtileri

Migren belirtileri arasında öne çıkan ilk olarak ağrının başın tek bir tarafından başlıyor olmasıdır. Ayrıca migren ağrısı kişinin ensesinden başlamaktadır. Bununla beraber mide bulantısı, yemek yeme isteğinin kaybolması, seslere ve ışıklara daha fazla duyarlı olma ve başta bulunan damarların belirgin hale gelmesi migren belirtileri arasında bulunmaktadır.

Migren Nasıl Geçer?

Migren nasıl geçer sorusunun en önemli yanıtı ilk olarak kişinin yaşamında radikal değişimler oluşturmasıdır. Alkol ve sigaradan uzak durmak, egzersiz yapmak, bol sıvı tüketmek, migren ağrısı esnasında başa soğuk uygulama yapmak, nane içerikli yağlardan destek almak ve masaj gibi yöntemlerle migreni geçirmek mümkündür.

Migrene Ne İyi Gelir?

Migrene ne iyi gelir diye pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Çeşitli rahatlatıcı bitki çayları, aroma terapi yağlar, masaj, stresten uzak durmak, öğün atlamamak, alkol ve sigara tüketimini durdurmak, egzersiz yapmak migrene iyi gelen bazı önerilerdir.

Migren Ağrısı Kaç Gün Sürer?

Migren ağrısı kaç gün sürer sorusunun kesin bir yanıtı yoktur. Çünkü migren atakları kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Bazen aynı gün ve birkaç saat içinde son bulan ağrılar bazı durumlarda günlerce devam edebilmektedir.

Migren Çeşitleri

Migren çeşitleri çoğunlukla “auralı” ve “aurası” şeklinde ikiye ayrılmaktadır. İkisinde ağrı çeşidi hemen hemen aynıdır fakat ağrı süreleri değişmektedir. “Auralı” olan migren çeşidi daha uzun süre ağrılara yol açarken “aurasız” daha fazla kişide görülmektedir.