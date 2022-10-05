Migros elektrikli araçları şarj edecek

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Sayıları her geçen gün artan elektrikli araç şarj ağı şirketleri arasına Migros da katılıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, faaliyet gösterilen alanlarda elektrikli otomobillere şarj hizmeti verileceği kaydedildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin faaliyet gösterdiği lokasyonlarda elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj istasyonlarının işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulması amacıyla, yeni bir anonim şirket kurulmasına karar verilmiştir" denildi.

Söz konusu hizmetlerin verilebilmesi adına alınması gereken yasal izinler için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dahil gerekli başvuruların yapılacağı aktarılırken, "Yeni şirket Migros Ticaret A.Ş.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak olup, nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 4 milyon 500 bin TL olacaktır" bilgisi paylaşıldı.