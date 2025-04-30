Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort: Bölge ekonomisine de güç veriyoruz

Migros, Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel üreticilerden doğrudan yaptığı alımlarla hem yerel kalkınmayı destekliyor hem de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Migros’un yerel ürünler projesi kapsamında Kayseri’den alım yaptığı yerli yeşil mercimek, aspir yağı ve ay çekirdeği için bu yıl tonaj artırılırken aynı zamanda yeni ürünler de projeye dahil edildi.

Kayseri Valiliği ve Migros güç birliğinde, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi, Kayseri Şeker, GürAta ve Zzef desteğiyle yürütülen çalışmayla bu yıl ilk kez nohut, dermason fasulye ve kabak çekirdeği de alım listesine dahil edildi. Migros, Kayseri’den ilk etapta 100 ton nohut ve 100 ton fasulye alacak. Ayrıca, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere verdiği 75 ton tohum ile yerli yeşil mercimek üretimi geçen yıla göre dört katına çıkarılarak 2 bin tona ulaşacak.

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Kayseri’de düzenlenen törende; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, GürAta ve Zzef Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve GürAta Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu yeni sezonun alım protokolünü imzaladı.

“KAYSERİ’NİN BEREKETİ TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA ULAŞIYOR” Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayseri, sadece sanayide değil tarımda da üretim gücüyle öne çıkıyor. Yerel üreticilerimizin emeğinin ulusal pazara ulaşması, onların sürdürülebilir şekilde üretmeye devam edebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Kayseri Şeker’e bağlı üreticilerimizle Migros’u bir araya getirerek bölgesel kalkınmayı destekleyen güçlü bir model oluşturduk. Bu iş birliği sayesinde mercimekten sonra, nohut ve fasulye gibi temel bakliyat ürünlerimizle aspir yağı ve çekirdek gibi özel ürünlerimizin ülke çapında tüketiciyle buluşmasını sağlıyoruz. Yerelden ulusala taşınan bu başarı hem çiftçimize hem ülkemize kazanç sağlıyor. Kayseri’nin bereketi Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıyor” dedi. REKLAM “YEREL EKONOMİYE VE ÜRETİCİLERİMİZE GÜÇ VERİYORUZ” Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, “Yerel üretim milli ekonominin kaldıracı. Migros olarak yerel tarımı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek üzere, üreticilere alım garantisi sağlıyoruz. Kalite standartlarını artırıyor, Türkiye’nin özgün tarımsal değerlerini koruyoruz. Yerel üreticilerimizle kurduğumuz bu sürdürülebilir iş modeli sayesinde, yalnızca çiftçimize değil, aynı zamanda bölge ekonomisine de güç veriyoruz. Kayseri’den 26 farklı kategoride, 300’den fazla çeşit ürün alıyoruz. Bu ürünlerin çoğunu da sadece bölgedeki mağazalarımızda satıyoruz. O ilde müşterilerimizin alışık oldukları, sevdikleri ve korudukları yerel ürünleri Migros kalitesiyle onlara ulaştırıyoruz. Bunun yanında üretimi büyüyen ve belirli bir kapasiteye ulaşmış ürünleri de ulusal ölçekte satışa taşıyoruz. Yerli yeşil mercimek projemiz bunun en güzel örneği. Üretimi teşvik ederek ithalatının azaltılması yanında kendi tesislerimizde paketleme desteği vererek, hem ürünlerin en uygun fiyatla tüm Türkiye’deki mağazalarımızda satışa sunulmasını sağlıyor hem de ürün kayıplarının önüne geçiyoruz. Kayseri’de geçen yıl başladığımız iş birliğimizi bu yıl nohut, dermason fasulye ve kabak çekirdeği ile büyütüyoruz. Türkiye’nin farklı bölgelerinde de yerel ekonomiye ve üreticilerimize güç vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“ŞEHRİMİZİ TARIMSAL ÜRETİMDE TÜRKİYE’NİN LİDER İLLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRDİK” “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üretenin yanındayız" diyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da sözlerine şöyle devam etti: Hizmete başladığımız 2019 yılından bu yana çiftçiye, hayvancılıkla uğraşan üreticilere ve kırsal kalkınmaya büyük destekler sağladık. Şehrimizi tarımsal üretimde Türkiye’nin lider illerinden biri haline getirdik. “Büyükşehir'den Tarıma Büyük Destek” projesi kapsamında 2025 yılında tarımsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla çiftçilerimize 75 bin ton nohut ve mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim yapabilmesi için yatırımlarımızı sürdüreceğiz.” REKLAM Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri Şeker olarak, çiftçimizin emeğini değerli kılacak projeler yürütüyoruz. Aynı zamanda tüketicilere kaliteli ve milli ürünler ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Migros ile yaptığımız bu iş birliği hem bölge tarımının gelişmesi hem de sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaşması adına önemli bir adım” dedi.