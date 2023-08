Migros One Kitchen yıl sonunda 60 mutfağa ulaşacak - İş-Yaşam Haberleri

Migros One Kitchen yıl sonunda 60 mutfağa ulaşacak Migros One Kitchen, yıl sonunda 60 mutfağa ulaşmayı amaçladığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, şirket sadece paket teslimat yapılan konsepti bulut mutfağın ardından hibrit konsepti ile hem paket hem de mağazada self servis hizmetlerini bir arada sunacak

Habertürk Giriş: 23.08.2023 - 13:55 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:55 facebook

