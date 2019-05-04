Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? sorusu Ramazan ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Sadece kendi ailesi için değil, sevdiklerine de Ramazan kolisi hediye etmek isteyenler marketlerin Ramazan kolilerini tercih ediyor. İşte 2019 Ramazan kolisi fiyatları...
MİGROS RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI - 2019
Migros Ramazan Bereket Paketi'nin içinde, Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg, Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg, Torku Ayçiçekyağı 1 L, Söke Un 1 Kg, Veronelli Burgu Makarna 500 G, Tukaş Domates Salçası 830 G, Doğadan Geleneksel Karadeniz Çay 500 G, Torku Küp Şeker 750 G, Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G, Knorr Tavuk Bulyon 60 G, Billur Tuz İşlenmiş İyotlu Sofra Tuzu 750 G, Pakmaya Güllü Puding 85 G, Coca-Cola Zero 1 L yer alıyor. Bereket Paketi'nin fiyatı 36,90 TL.
Migros Ramazan Lezzet Paketi'nin içinde, Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg, Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg, Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg, Torku Ayçiçekyağı 1 L, ke Un 1 Kg, Veronellı Burgu Makarna 500 G, Tukaş Domates Salçası 830 G, Doğadan Geleneksel Karadeniz Çay 500 G, Torku Küp Şeker 750 G, Tukaş Ahududu Reçeli 380 G, Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G, Yayla Haşlanmış Nohut 700 G, Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G, Knorr Tavuk Bulyon 60 Gr, Fora Doğal Siyah Zeytin 351-410 Ad/Kg 200 G, Billur Tuz İşlenmiş İyotlu Sofra Tuzu 750 G, Hisar Kahve Türk Kahvesi 100 G, Pakmaya Güllü Puding 85 G, Arbella İrmik 500 G, Coca-Cola Zero 1 L, Sprite 1 L, Fusetea Soğuk Çay Şeftali 1 L yer alıyor. Lezzet Paketi'nin fiyatı 64,90 TL
Migros Ramazan Ziyafet Paketi'nin içinde, Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg, Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg, Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg, Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg, Torku Ayçiçekyağı 1 L, Söke Un 1 Kg, Veronelli Burgu Makarna 500 G, Veronelli Kalem Makarna 500 G, Veronelli Spaghetti Makarna 500 G, Tukaş Domates Salçası 830 G, Doğadan Geleneksel Karadeniz Çay 500 G, Torku Toz Şeker 1 Kg, Torku Küp Şeker 750 G, Tukaş Ahududu Reçeli 380 G, Anavarza Çiçek Balı 220 G, Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G, Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G, Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G, Knorr Tavuk Bulyon 60 Gr, Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G, Billur Tuz İşlenmiş İyotlu Sofra Tuzu 750 G, Hisar Kahve Türk Kahvesi 100 G, Pakmaya Güllü Puding 85 G, Arbella İrmik 500 G, Kral Cinbaba 140 G, Arifoğlu Pul Biber 70 G, Arifoğlu Nane 25 G, Arifoğlu Kekik 25 G, Coca-Cola Zero 1 L, Sprite 1 L, Fusetea Soğuk Çay Şeftali 1 L yer alıyor. Ziyafet Paketi'nin fiyatı 89,90 TL
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