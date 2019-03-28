Mihre Çelikkol kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazin gündeminde merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl İbrahim Çelikkol ile dünyaevine giren Mihre Çelikkol doğum gününü eşi ile birlikte kutladı. Oyuncu İbrahim Çelikkol ile birlikte çekilmiş fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

MİHRE ÇELİKKOL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mimar Mihre Mutlu, 2008-2010 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi aldı. Akabinde 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. İş hayatına Han İnşaat bünyesinde part time mimar olarak başlayan Mutlu, Marsan Holding'le de çalıştı. Ali Türker Product'ta da kısa bir süre görev aldı.

İbrahim Çelikkol Mihre Çelikkol ile nişanlandığı dönem Instagram'da fotoğraflarının paylaşmasının ardından herkes Mihra Mutlu Çelikkol'u Fahriye Evcen'e benzetmişti.